Александр Горшков: "В заявлении UKAD нет ничего нового – это политика"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал заявление главы UKAD о необходимости отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх–2018. По словам Горшкова, в заявлении Дэвида Кенворти нет ничего нового.

– Я не знаю, на чем основано заявление главы Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти о том, что российскую сборную необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Ведь UKAD сейчас сотрудничает с РУСАДА. Думаю, в этом нет ничего нового – это по-прежнему политика.

Будем надеяться, что история, произошедшая с нашими спортсменами перед летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, не повторится вновь. С происходящим необходимо бороться более решительно. (Любовь КОНЯЕВА)