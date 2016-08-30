Александр Гагиев: "Мельдония в организме Силла было больше, чем у всех легкоатлетов"

Первый заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Гагиев заявил, что концентрация мельдония в организме белорусского тхэквондиста Арман-Маршала Силла была выше, чем у всей команды по легкой атлетике. Белорусское Национальное антидопинговое агентство 18 августа отстранило Силла от участия в Олимпийских играх-2016 в связи с неблагоприятным анализом его допинг-пробы, взятой в рамках предолимпийского тестирования.

– Это у него находилось... такой концентрации мельдония не было у всей команды по легкой атлетике – 3100" – цитирует "Р-Спорт" Гагиева. – Будем расследовать. Надеемся, что мы найдем правду и минимизируем сроки дисквалификации. Со слов спортсмена и его тренера, они вообще не употребляли мельдоний. Склонен верить. Это не тот вид спорта, где мельдоний имеет смысл применять даже для восстановления.