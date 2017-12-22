Альберт Демченко: "Уже в понедельник будут поданы иски в CAS"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что уже в понедельник будут поданы иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) в защиту российских саночников.

– Что я могу сказать – мы пойдем в суд, – цитирует "Р-Спорт" Демченко. – А как по другому? Если я ничего запрещенного не совершал, почему они должны марать мое честное имя? Думаю, что уже в понедельник будут поданы иски в Спортивный арбитражный суд.

Напомним, что в пятницу МОК признал Демченко и Татьяну Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи и отстранила их пожизненно от участия в Играх.