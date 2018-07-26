Адвокат зачитал заявление Родченкова, где он просит прощение за участие в госсистеме допинга

Адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова Джим Уолден зачитал сообщение от имени своего клиента. В нем экс-глава московской антидопинговой лаборатории отметил, что раскаивается в своих действиях.

- Я хотел бы зачитать сообщение от доктора Родченкова, которое он передал мне этим утром, - цитирует адвоката "Р-Спорт".

В сообщении, которое от имени Родченкова зачитал адвокат, говорилось, что он просит прощения за участие в "спонсируемой государством системе допинга в России". Информатор ВАДА заявил, что неповиновение было равносильно смертному приговору, и выразил надежду, что его решение приведет к реформированию в сфере борьбы с допингом.

Ранее адвокат в комментарии "СЭ" опроверг информацию о попытке самоубийства Родченкова.