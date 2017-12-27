Адвокат Родченкова: "В России моего клиента ждут пытки и смерть"

Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что он не хочет помочь клиенту обеспечить безопасность. По его словам, Россия хочет экстрадиции Родченкова.

- МОК должен действовать, - цитирует Inside the Games Уолдена. - Я просил встречи с официальными лицами, с Томасом Бахом в том числе. Я был готов полететь в Лозанну за свой счет. Я выступил с предложением, как МОК может прекратить эту кампанию против Родченкова, потребовав от России прекращения преследования.

Мне ответили, что МОК не будет предпринимать никаких действий в отношении России. Почему же, мне интересно?

Возможно, если бы Родченков был "вне зоны доступа", то коррупционеры, которые выступали против полного отстранения России, были бы счастливы. Сейчас доказательства коррупции на международном уровне, которые не были опубликованы Родченковым, будут скрыты.

Могу сказать следующее: в тот момент, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они за закрытыми дверями лоббируют экстрадиции Родченкова в Россию. Если им это удастся, то Родченкова ждут пытки и смерть.

МОК мог бы запретить "нейтральным" атлетам участвовать в Играх, выходить на церемонии открытия и закрытия. Можно было отстранить Россию от следующих Игр, учитывая продолжающуюся историю с обвинениями. К сожалению, МОК, который опирался на показания Родченкова в деле о допинге, отказывается сделать хоть что-то, чтобы помочь ему.