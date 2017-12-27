Адвокат Родченкова: "В России моего клиента ждут пытки и смерть"

Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что он не хочет помочь клиенту обеспечить безопасность. По его словам, Россия хочет экстрадиции Родченкова.
- МОК должен действовать, - цитирует Inside the Games Уолдена. - Я просил встречи с официальными лицами, с Томасом Бахом в том числе. Я был готов полететь в Лозанну за свой счет. Я выступил с предложением, как МОК может прекратить эту кампанию против Родченкова, потребовав от России прекращения преследования.
Мне ответили, что МОК не будет предпринимать никаких действий в отношении России. Почему же, мне интересно?
Возможно, если бы Родченков был "вне зоны доступа", то коррупционеры, которые выступали против полного отстранения России, были бы счастливы. Сейчас доказательства коррупции на международном уровне, которые не были опубликованы Родченковым, будут скрыты.
Могу сказать следующее: в тот момент, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они за закрытыми дверями лоббируют экстрадиции Родченкова в Россию. Если им это удастся, то Родченкова ждут пытки и смерть.
МОК мог бы запретить "нейтральным" атлетам участвовать в Играх, выходить на церемонии открытия и закрытия. Можно было отстранить Россию от следующих Игр, учитывая продолжающуюся историю с обвинениями. К сожалению, МОК, который опирался на показания Родченкова в деле о допинге, отказывается сделать хоть что-то, чтобы помочь ему.
RainRaus
RainRaus Ну почему. Ты же мне интересен. Я таких даунов редко встречал.
19:39
Beard
RainRaus Beard .................на этом сайте все знают друг друга давно,новые "пятикопеячные" клоуны никого не интересуют......
19:34
Beard
Основной 100 лет отрицательной селекции в России сказываются.....................это не селекция,это отсутствие качественных презервативов.
19:29
RainRaus
Beard .......резиновое изделие очень бы пригодилось твоему папе, в ту ночь когда он зачал тебя......
19:28
Beard
Thomas_Boy_ Весёлый© ---------- Большинство местных комментаторов сами бы поздравили Родченкова в стиле "казанской бутылки из-под шампанского". ___________Ты недооцениваешь нашу изобретательность................попал бы ты в стройбат к кавказцам,тебя бы "ощастливили" бы первого............
19:27
Beard
top220 Кому на "цивилизованном" западе нужно теперь это использованное резиновое изделие...............резиновое изделие очень бы пригодилось твоему папе, в ту ночь когда он зачал тебя......
19:23
Beard
Bache Gabrielsen Присяжный поверенный забыл добавить, что по старым добрым русским обычаям Родченкова приговорят к четвертованию, колесованию, ну и на кол, конечно, посадят. Причем, все одновременно :)..................совсем недавно,в Чечне делали вещи и по "веселее",Чечня это Россия ,нет?
19:16
Pyatochok
Основной 100 лет отрицательной селекции в России сказываются... -------------------------------------------- Глупости пишете, Запасной! Мразь типа Уродченкова селекционируют ваши друганы - наглосаксы и ФША, им с дерьмом работать, как воду пить!
18:45
Основной
100 лет отрицательной селекции в России сказываются...
17:54
ФанФаныч
Пахнуло жареным. Страшно, аж, жуть.
15:15
miker65
Lennon, пока его не сольют, он нужен и ФБР и МОКу и нам самим.Но пока в е его труды почти напрасны. Всего 5-6 человек освобождены с работы из-за нашей допинг-системы. Причем часть из них - Нагорных и Желанова втихаря - без обьяснения причин. Нашадопинг-система, против которой воюет Родченков хорошо держит удар!
14:21
Lennon
А эта падаль уже никому не нужна...... МОКу уж точно..... Ну России разве что. Так что сольют западные спецслужбы этого додика в Россиию.
14:11
PLUT-IN
Можно подумать, что это не в России убивали журналистов и тех кто открыто про преступность заявлял. Можно брезговать иудой, но защищать эту страну не стоит.
13:44
Островзаячий
WildCat-2k Естестно ему тут канец! Прям как тока с трапа сойдет так его молния поразит. А медведи, постоянно тут гуляющие, его останки и доедят, прям там в аэропорту...______Я хоть и не дрессировщик, но кажется мне медведи поразборчивее будут. Может крысы согласятся.
13:32
Gogy
Разве можно назвать пытками вливания в Родченкова всей дури, которой он торговал? Каждому-своё!
13:28
WildCat-2k
Естестно ему тут канец! Прям как тока с трапа сойдет так его молния поразит. А медведи, постоянно тут гуляющие, его останки и доедят, прям там в аэропорту...
13:24
Don
Веселый вот для кого ты всю эту свою х.... пишешь, стараешься?) Для самого себя?) Поверь, многие здесь бы с удовольствием не только Родченкова позравили бы, но и тебя вместе с ним, тебя пока спасает от этого твоя уборка унитазов в Ирландии)))
13:22
top220
Кому на "цивилизованном" западе нужно теперь это использованное резиновое изделие - родченков? Попользовали его против России и теперь благополучно выкинут на помойку.
13:19
Островзаячий
Да разве ж мы так поступим. Что мы звери какие. Человек очистил наш спорт от скверны, стольким людям помог, жизнь наладил. Можно сказать от допинговой смерти спас. Да нам не только 15 миллионов не жалко, мы больше отдадим. Стольким людям новую профессию помог найти. А семьи как рады. Теперь никаких сборов, разлук, всегда дома, детишки рады. А то столько лет ерундой занимались. Здоровье положили. Подумаешь медальки вернули. А те кто на олимпиаду поедут, так то аскеты от спорта. Спасибо тебе добрый человек, но только приложи все силы, чтобы у нас лично не появилась возможность поблагодарить Вас.
13:18
dima2001
Не , в России его ждут - "смерть и пытки" ! Так нуарнее !
13:13
Gladiator-76
Неизбежны только смерть и налоги. А что касается пыток, то Родченков сам себе создал эти "пытки". Ложь не к лицу воину. Родченков - не воин. Он - тварь дрожащая, которая вдруг возомнила себя "особенным". Так что каждому воздастся по делам его.
13:00
BATAMAN
А еще его здесь ждут водка и медведь с балалайкой.
12:59
Gera63
И сто порций мельдония...
12:57
Объектив
Любыми средствами продлить ажиотаж вокруг имени своего клиента! Как только о нем забудут - прощай, гонорар!...
12:47
Thomas_Boy_
Весёлый© ---------- Большинство местных комментаторов сами бы поздравили Родченкова в стиле "казанской бутылки из-под шампанского". ___________Ты недооцениваешь нашу изобретательность.
12:35
lavrentev01
да и вообще, судя по заголовку, у этого мужика хорошая интуиция )))
12:33
Contr
Зениток у нас много...
12:31
lavrentev01
после экстрадиции Родченкова отправят в подвал дома Мутко) ... у Виталия Леонтьевича сейчас много времени
12:30
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
echo2011...Очевидно,что на Западе использовали Родченкова,а затем о нём там забудут.Кому он там будет нужен?... а мы не забудем...
12:30
Весёлый©
Если в Россиюшке нет пыток, то зачем есть Комитет против пыток? ///Количество поступивших сообщений о нарушении прав человека 2067 Дел в производстве 183 Установлено фактов пыток 166 Осуждено 132 Присуждено компенсаций 66153608 руб. Отменено незаконных решений 827 Жалобы, направленные в Европейский Суд по правам человека 87.
12:25