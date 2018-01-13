Адвокат Родченкова: "Мой клиент возглавляет русский список ненависти"

Адвокат Григория Родченкова Джим Уолден сообщил, что его подопечный готовится дать показания в CAS на слушаниях российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр. Также он подчеркнул, что требует гарантий безопасности для своего клиента.
- Мы знаем, что Родченков находится на вершине русского списка ненависти, - цитирует ВВС Уолдена. - Как минимум один чиновник призывал расправиться с ним.
Родченков очень сосредоточен на том, что ему нужно сделать в ближайшие несколько недель. Ожидается, что Григорий будет давать показания на заседании CAS. Он сосредоточен на подготовке к этому. После того, как он справится с этим, мы должны убедиться, что он в безопасности.
Напомним, что 12 января немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о допинге в России, сообщил, что дистанционный опрос Родченкова будет проходить без видеотрансляции в целях безопасности.
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///mobile_actor Плут, а что/кого Родченков предал? Он разве разгласил военные/государственные тайны? Разве он был военно/гос-служащим, давшим подписку о неразглашении секретной информации? Что касается реальных предателей, то, например, Олег Гордиевский прекрасно живет. Также как Владимир Резун// А че они предали? Совок? Тогда и ты его предал, выходит вся страна предатели?
06:35
Я с рулетом на балконе
Если ты плюнешь в народ - народ этого не заметит, если народ плюнет в тебя - ты утонешь (с)
04:07
mobile_actor
Плут, а что/кого Родченков предал? Он разве разгласил военные/государственные тайны? Разве он был военно/гос-служащим, давшим подписку о неразглашении секретной информации? Что касается реальных предателей, то, например, Олег Гордиевский прекрасно живет. Также как Владимир Резун и многие другие.
03:13
MEC
Родченков просто обязан сам (!!!) застрелиться!
01:47
Плут
А разве есть жизнь у предателя? Бесплатных пирожных не бывает - за всё надо платить.Когда честь, совесть и уважение продано, торгуют уже телом.Хотя, это дело вкуса - усатое немощное недразумение.
01:23
Пятачок Новодворской
Subulcus: я бы пожелал, чтобы он стал сокамерником Мутко и Улюкаеву.
00:18
mstia13
Родченков никому не нужен, кроме USADA.
00:10
Edmundo.Baldivieso
Есть еще один конкурент.
00:04
дост
АДВОКАТ РОДЧЕНКОВА: "МОЙ КЛИЕНТ ВОЗГЛАВЛЯЕТ РУССКИЙ СПИСОК НЕНАВИСТИ"-------ага, а ты на втором месте. Что же они так льстят себе. Обычный расходный материал. и все. А то звезда прям, первый пик в списке.)))
00:04
Subulcus
В Матросской тишине Родченкову выделят отдельный кабинет для заседаний и охраной обеспечат.... =))В гостях хорошо а дома лучше
23:52 13 января
doomkapnz
Лишь бы не забыли "свидетеля ФБР"
23:51 13 января