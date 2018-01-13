Адвокат Родченкова: "Мой клиент возглавляет русский список ненависти"

Адвокат Григория Родченкова Джим Уолден сообщил, что его подопечный готовится дать показания в CAS на слушаниях российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр. Также он подчеркнул, что требует гарантий безопасности для своего клиента.

- Мы знаем, что Родченков находится на вершине русского списка ненависти, - цитирует ВВС Уолдена. - Как минимум один чиновник призывал расправиться с ним.

Родченков очень сосредоточен на том, что ему нужно сделать в ближайшие несколько недель. Ожидается, что Григорий будет давать показания на заседании CAS. Он сосредоточен на подготовке к этому. После того, как он справится с этим, мы должны убедиться, что он в безопасности.

Напомним, что 12 января немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о допинге в России, сообщил, что дистанционный опрос Родченкова будет проходить без видеотрансляции в целях безопасности.