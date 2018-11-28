Адвокат Родченкова: "Если Россия и представит данные ВАДА, то это будет подделка"

Джим Уолден, адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова выразил мнение, что ВАДА не получит доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории. В крайнем случае, по его словам, данные будет подделаны.

Напомним, в сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что до 31 декабря ВАДА получит доступ к данным Московской лаборатории.

– Россия не предоставит доступ к данным компьютеров лаборатории, которые использовались на Олимпиаде в Сочи, а также к оборудованию и образцам проб, – цитирует Уолтера AP. – Шансы на это равны нулю. Поэтому главным станет вопрос: когда российская сторона объявит о своем отказе, и что сделает при этом ВАДА?

Если опять ВАДА капитулирует, то мир станет понятно, что Россия добилась успеха в убийстве антидопинга. Думаю, если Россия что-то и предоставит, то это будет подделка.