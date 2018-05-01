Адвокат: "Мы уверены в безопасности Родченкова"

Джим Уолден, адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова уверен, что его клиент находится в безопасности на территории США. 59-летний химик скрывается в Америке с января 2016 года.
– Родченков вынужден жить с оглядкой, – приводит The Inside Games слова Уолдена. – Но мы действительно считаем, что он хорошо защищен и находится в безопасности.
Материалы других СМИ
П_о_в_а_р_
#ГришаТыТолькоЖиви
14:55
dv2205
да точно есть только одно место где ему никто не навредит - в гробике
14:31
Тахир Забиздуллин
Конечно ему ничего не угрожает, он давно уже червяков кормит. Сразу 2 плюса: не сболтнёт ничего ненужного и программа защиты свидетелей не даст сбоя, ведь клиента как такового нету. Ляпота
13:57