13:48 | ДОПИНГ

Адвокат: "Мы уверены в безопасности Родченкова"

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Джим Уолден, адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова уверен, что его клиент находится в безопасности на территории США. 59-летний химик скрывается в Америке с января 2016 года.

– Родченков вынужден жить с оглядкой, – приводит The Inside Games слова Уолдена. – Но мы действительно считаем, что он хорошо защищен и находится в безопасности.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р_

#ГришаТыТолькоЖиви

14:55

dv2205

да точно есть только одно место где ему никто не навредит - в гробике

14:31

Тахир Забиздуллин

Конечно ему ничего не угрожает, он давно уже червяков кормит. Сразу 2 плюса: не сболтнёт ничего ненужного и программа защиты свидетелей не даст сбоя, ведь клиента как такового нету. Ляпота

13:57

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