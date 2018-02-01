Адвокат Легкова: "МОК не обращал внимания на данные, опровергавшие информацию Родченкова"

Адвокат Кристоф Вишеманн, представляющий интересы лыжника Александра Легкова, выразил удовлетворение от решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх. Вместе с тем, юрист подверг МОК критике, отметив, что организация не обращала внимания на данные, опровергавшие показания информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

– Несмотря на то, что оперативная часть решения уже объявлена, принцип конфиденциальности по-прежнему действует, – сказал Вишеманн. – Я считаю, что все участвующие стороны должны уважать это. Панель (CAS) должна решить, какие детали станут субъектом мотивировочной части и, соответственно, станут общедоступными. Мы будем ждать мотивировочной части.

Но, нашу позицию по персоне доктора Родченкова, показаниям МОК и отчету профессора Макларена мы неоднократно озвучивали в прошлом. Изучение доказательств подтвердило это.

Ответственные в МОК никогда не обращали внимания на данные, которые были у них в распоряжении и явно опровергали информацию доктора Родченкова. Они, несмотря на нашу просьбу, явно не изучали дополнительные доказательства, которые могли снять подозрения со спортсменов. Это относится и к профессору Макларену, который искал только те выводы, которые подтверждает информацию, предоставленную доктором Родченковым, но не ту, что могла ее опровергнуть. Так, или иначе, эта информация была опровергнута.

Что касается других спортсменов и процедур, связанных с участием на Олимпиаде 2018 года, мы не станем давать дополнительных объяснений.