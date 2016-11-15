16:34 | ДОПИНГ

Абрамова дисквалифицирована до 4 февраля за употребление мельдония

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Дисциплинарная комиссия IBU отстранила от соревнований на один год украинскую биатлонистку Ольгу Абрамову, сообщает пресс-служба ФБУ. Причиной стала положительная допинг-проба спортсменки, которая была взята 10 января этого года. В анализах Абрамовой был найден мельдоний.

Предварительное отстранение биатлонистки состоялось 3 февраля 2016 года, поэтому она сможет вернуться к соревнованиям 4 февраля 2017 года. В Федерации биатлона Украины намерены обжаловать это решение в CAS, так как считают, что вины Абрамовой в данном случае нет.

Дополнительная информация

http://biathlon.com.ua/

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