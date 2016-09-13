18:11 | ДОПИНГ

Абакумова лишена серебра Олимпийских игр в Пекине

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Российская метательница копья Мария Абакумова лишена серебра Олимпийских игр-2008. Об этом сообщает официальный сайт МОК. В ходе перепроверки допинг-проб, взятых на Играх в Пекине и Лондоне, в пробе россиянки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Сообщается, что результаты Абакумовой аннулированы, а сама спортсменка должна вернуть свою медаль.

Также в ходе перепроверки запрещенные вещества были найдены в пробах трех других российских спортсменов. МОК аннулировал результаты бегуньи Инги Абитовой, занявшей на Играх-2008 6-е место на дистанции 10 000 метров, бегуна Дениса Алексеева, показавшего на той же Олимпиаде 23-й результат на дистанции 400 метров, и велогонщицы Екатерины Гниденко, показавшей 8-й результат в кейрине на Играх-2012 в Лондоне.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gayduk

Надо посылать МОК и медали возвращать только после братьев Уильямс.

19:45

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