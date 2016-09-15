53 британца с Олимпиады в Рио имели разрешение на прием запрещенных веществ

53 британских спортсмена из 366, которые принимали участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, имели разрешение на прием запрещенных препаратов, информирует BBC. Об этом сообщило Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).
Напомним, хакерская группа Fancy Bears 13 и 15 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. Стало известно, что организация разрешала употреблять запрещенные препараты многим известным спортсменам из разных стран. В список попали пять британцев - велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, гольфистка Чарли Халл, регбистка Хизер Фишер и гребец Сэм Таунсенд.
честный человечишко
жесть
21:44
Курт Лямке
Как себя ощущает погань типа сосущего мельдония? :))))))))) Привед твоим хозяевам, кулёма!:))))))))))))))
21:41
vonuhap
все больные, некоторые больнее других))
21:40
Патриот17
Ребята, это похоже все! Конец спорта. Говорили про ответку от наших, ДОЖДАЛИСЬ. Ну сказали же Вам, не трожьте МЕДВЕДя!
21:38
and0508
Ну и ? Все больные ?
21:34
EdVVard
Скажу мягко: "Обалдеть!"
21:34