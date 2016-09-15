21:23 | ДОПИНГ

53 британца с Олимпиады в Рио имели разрешение на прием запрещенных веществ

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53 британских спортсмена из 366, которые принимали участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, имели разрешение на прием запрещенных препаратов, информирует BBC. Об этом сообщило Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).

Напомним, хакерская группа Fancy Bears 13 и 15 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. Стало известно, что организация разрешала употреблять запрещенные препараты многим известным спортсменам из разных стран. В список попали пять британцев - велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, гольфистка Чарли Халл, регбистка Хизер Фишер и гребец Сэм Таунсенд.

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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честный человечишко

жесть

21:44

Курт Лямке

Как себя ощущает погань типа сосущего мельдония? :))))))))) Привед твоим хозяевам, кулёма!:))))))))))))))

21:41

vonuhap

все больные, некоторые больнее других))

21:40

Патриот17

Ребята, это похоже все! Конец спорта. Говорили про ответку от наших, ДОЖДАЛИСЬ. Ну сказали же Вам, не трожьте МЕДВЕДя!

21:38

and0508

Ну и ? Все больные ?

21:34

EdVVard

Скажу мягко: "Обалдеть!"

21:34

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