53 британца с Олимпиады в Рио имели разрешение на прием запрещенных веществ

53 британских спортсмена из 366, которые принимали участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, имели разрешение на прием запрещенных препаратов, информирует BBC. Об этом сообщило Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).

Напомним, хакерская группа Fancy Bears 13 и 15 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. Стало известно, что организация разрешала употреблять запрещенные препараты многим известным спортсменам из разных стран. В список попали пять британцев - велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, гольфистка Чарли Халл, регбистка Хизер Фишер и гребец Сэм Таунсенд.