40 процентов американских спортсменов проходили допинг-тесты менее 6 раз за карьеру

4 процента американских атлетов ни разу не проходили допинг-тест, сообщает Inside the Games со ссылкой на исследование USADA. В опросе приняли участие 886 действущих и бывших спортсменов из разных видов спорта. Отмечается, что это было самое крупное исследование по вопросу восприятия и отношения спортсменов к борьте с допингом. проведено оно после жалобы теннисистки Серены Уильямс, которая выразила недовольство тем, что ее слишком часто тестируют на допинг - уже пять раз только в этом году.

В результате исследования выяснилось, что 36 спортсменов США тестировали на допинг за всю их карьеру от 1 до 5 раз, 22 процента - от 6 до 10, 16 процентов - от 11 до 20, 9 процентов - от 21 до 30 раз, 4 процента - 31-40, 2 процента - 41-50, 7 процентов - более 50.

Порядка 75 процентов спортсменов считают, что есть как минимум несколько атлетов в их виде спорта, которые принимают запрещенные препараты, а более 35 процентов уверены, что их соперников тестируют недостаточно хорошо.