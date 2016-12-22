16:58 | ДОПИНГ

24 национальных антидопинговых агентства возмутились отказом главы МОК от собрания

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24 национальных антидопинговых агентства, включая британское и агентство США, написали президенту МОК Томасу Баху письмо, в котором выразили возмущение по поводу отказа от встречи, сообщает The Guardian. Организации предлагали Баху обсудить вопросы антидопинговой программы. По их словам, вопрос встал особенно остро после публикации второй части доклада Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских спортсменов якобы были причастны к употреблению допинга. 

Организации предлагали обсудить вопросы реформ, увеличение финансирования и полномочий ВАДА, а также вопросы защиты информаторов, включая россиян Юлию и Виталия Степанова. 

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