Зайцев может покинуть сборную России, и его место займет Саутин

Контракт главного тренера сборной России Олега Зайцева не будет продлен, утверждает "Р-Спорт". Его место займет двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин. Экспертный совет в Министерстве спорта России по итогам выступления прыгунов в воду пройдет 5 октября.

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко ранее заявил, что намерен сохранить в организации Олега Зайцева и настаивает на возможности для него работать в федерации как минимум до чемпионата мира-2017 в Будапеште. На Олимпиаде-2016 россияне впервые с 1988 года остались без медалей.