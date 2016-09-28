13:35 | ПРЫЖКИ В ВОДУ

Зайцев может покинуть сборную России, и его место займет Саутин

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Контракт главного тренера сборной России Олега Зайцева не будет продлен, утверждает "Р-Спорт". Его место займет двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин. Экспертный совет в Министерстве спорта России по итогам выступления прыгунов в воду пройдет 5 октября.

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко ранее заявил, что намерен сохранить в организации Олега Зайцева и настаивает на возможности для него работать в федерации как минимум до чемпионата мира-2017 в Будапеште. На Олимпиаде-2016 россияне впервые с 1988 года остались без медалей.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20160928/1101848940.html

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