Захаров - третий в прыжках с 3-метрового трамплина на этапе Мировой серии

Россиянин Илья Захаров стал третьим в прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Монреале. Его результат 505,05 балла.

Победу одержал китаец Цао Юань (531,20), второе место занял его соотечественник Се Сыи (529,30). Еще один россиянин Евгений Кузнецов стал четвертым (463,95).

В прыжках с вышки в миксте россияне Юлия Тимошинина и Никита Шлейхер заняли третье место (299,82).

Победили канадцы Меган Банфето и Натан Жомбор-Маррей (322,08), на втором месте – корейская пара Ким Михва/Хен Ильмен (320,58).