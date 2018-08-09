Захаров и Кузнецов - призеры чемпионата Европы в прыжках с трехметрового трамплина

Российские спортсмены Илья Захаров и Евгений Кузнецов стали призерами турнира по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы. Соревнования проходят в рамках объединенного ЧЕ по летним видам спорта.

Захаров занял второе место, Кузнецов завоевал бронзовую медаль. Победу с результатом 525,95 балла одержал британец Джек Лафер.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Прыжки в воду

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Трехметровый трамплин

Финал

1. Джек Лафер (Великобритания) 525,95 балла

2. ИЛЬЯ ЗАХАРОВ (РОССИЯ) 515,05

3. ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ (РОССИЯ) 508,05