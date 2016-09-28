14:51 | ПРЫЖКИ В ВОДУ

Виталий Мутко: "Саутин должен быть в системе управления прыжков в воду"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин должен быть в системе управления этим видом спорта. Ранее сообщалось, что контракт главного тренера сборной России Олега Зайцева продлен не будет, а Саутин официально претендует на этот пост.

– Я Дмитрия Саутина очень уважаю, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я считаю, что самое главное – он должен быть в системе управления этим видом спорта, если такие люди не будут вовлечены, то это будет очень плохо. Мы неоднократно на это обращали внимание федерации, но все время у них почему-то было свое видение.

Сейчас в конце сентября заканчиваются контракты у тренеров. В течение 15 дней экспертный совет и Минспорта рассмотрят все предложения федерации, и если Дмитрий будет подан в качестве кандидата, то и его будем рассматривать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20160928/1101922376.html

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