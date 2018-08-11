Шлейхер и Тимошинина выиграли золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

На чемпионате Европы по прыжкам в воду российские спортсмены Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина победили в синхронных прыжках с вышки. Они показали результат 309,63 балла.

Второе место заняли британцы Мэттью Ли и Лоис Тоулсон. На третьей позиции немцы Флориан Фандлер и Кристина Вассен.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Прыжки в воду

Глазго (Великобритания)

Синхронные прыжки с вышки

Смешанные дуэты

Финал

1. НИКИТА ШЛЕЙХЕР/ЮЛИЯ ТИМОШИНИНА (РОССИЯ) 309,63

2. Мэтью Ли/Лоис Тулсон (Великобритания) 307,80

3. Флориан Фандлер/Кристина Вассен (Германия) 278,64.