Шлейхер и Тимошинина выиграли золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

На чемпионате Европы по прыжкам в воду российские спортсмены Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина победили в синхронных прыжках с вышки. Они показали результат 309,63 балла.
Второе место заняли британцы Мэттью Ли и Лоис Тоулсон. На третьей позиции немцы Флориан Фандлер и Кристина Вассен.
Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Прыжки в воду
Глазго (Великобритания)
Синхронные прыжки с вышки
Смешанные дуэты
Финал
1. НИКИТА ШЛЕЙХЕР/ЮЛИЯ ТИМОШИНИНА (РОССИЯ) 309,63
2. Мэтью Ли/Лоис Тулсон (Великобритания) 307,80
3. Флориан Фандлер/Кристина Вассен (Германия) 278,64.