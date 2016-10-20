Сборная России будет использовать американский критерий отбора

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Алексей Власенко по окончании заседания президиума организации, проходящего в ОКР, сообщил, что состав сборной России не претерпит изменений. По словам главы РФПВ, в команде будет использоваться американский критерий отбора.

– Илья Захаров, Евгений Кузнецов и все остаются в сборной, – приводит ТАСС слова Власенко. – У нас будет новый критерий отбора – американский. Будут учитываться результаты в сумме за предварительные прыжки, прыжки в полуфинале и в финале. Решение будут принимать созданный тренерский совет и главный тренер.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по прыжкам в воду осталась без медалей.