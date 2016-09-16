Саутин собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главного тренера сборной России

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках в воду Дмитрий Саутин выразил желание возглавить национальную команду. Российские спортсмены остались без медалей на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко заявил, что намерен сохранить главного тренера сборной Олега Зайцева в тренерском штабе как минимум до чемпионата мира в Будапеште.

- Вообще собираюсь (выдвинуть свою кандидатуру на пост главного тренера. - Прим. "СЭ"), но как-то все мутно, хитро, никто ничего не знает, - приводит "Р-Спорт" слова Саутина. - Почему нет? Надо менять всю систему. Что это за результаты? У нас 20 октября будет президиум, увижу коллег, там посмотрим.