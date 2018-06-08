Россияне Шлейхер и Белевцев завоевали серебро на Кубке мира по прыжкам в воду

Российские спортсмены Александр Белевцев и Никита Шлейхер стали вторыми на этапе Кубка мира по прыжкам в воду в Ухани (Китай). Они завоевали серебро в синхронных прыжках с вышки.

Результат россиян - 427,20 балла. Их опередили только представители Китая Янь Хао и Чен Айшен. На третьем месте Доминик Бедгуд и Деклан Стэйси из Австралии.

Ухань (Китай)

Прыжки в воду

Кубок мира

Мужчины

Вышка

Синхронные прыжки

1. Янь Хао/Чен Айшен (Китай) – 491,73 балла

2. Александр БЕЛЕВЦЕВ/Никита ШЛЕЙХЕР (Россия) – 427,20.

3. Доминик Бедгуд/Деклан Стэйси (Австралия) – 409,59.