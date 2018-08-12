Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по прыжкам в воду и по водным видам спорта

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта, который прошел в Великобритании. Также россияне стали первыми и в зачете соревнований по прыжкам в воду.

В соревнованиях по прыжкам в воду россияне пять золотых медалей, четыре серебряные и три бронзовые. На втором месте сборная Великобритании (4-5-1), на третьем - сборная Германии (1-2-5).

В зачете всех водных видов спорта сборная России завоевала 23 золотые медали, 15 серебряных и девять бронзовых. Второе место заняла сборная Великобритании (13-12-9), третье - сборная Италии (8-12-19).

Соревнования проходили в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.