Полякова стала чемпионкой Европы в прыжках с метрового трамплина, Бажина - вторая

На чемпионате Европы по прыжкам в воду у женщин в соревнованиях на метровом трамплине победила россиянка Мария Полякова. Второй стала еще одна представительница России Надежда Бажина.

На третьем месте итальянка Елена Берточчи. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Прыжки в воду

Глазго (Великобритания)

Женщины

Метровый трамплин

Финал

1. МАРИЯ ПОЛЯКОВА (РОССИЯ) 285,55 балла

2. НАДЕЖДА БАЖИНА (РОССИЯ) 276,00

3. Елена Берточчи (Италия) 271,25