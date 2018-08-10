Полякова стала чемпионкой Европы в прыжках с метрового трамплина, Бажина - вторая

На чемпионате Европы по прыжкам в воду у женщин в соревнованиях на метровом трамплине победила россиянка Мария Полякова. Второй стала еще одна представительница России Надежда Бажина.
На третьем месте итальянка Елена Берточчи. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Прыжки в воду
Глазго (Великобритания)
Женщины
Метровый трамплин
Финал
1. МАРИЯ ПОЛЯКОВА (РОССИЯ) 285,55 балла
2. НАДЕЖДА БАЖИНА (РОССИЯ) 276,00
3. Елена Берточчи (Италия) 271,25