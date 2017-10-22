Паредес стал победителем Мировой серии впервые в карьере

Мексиканец Хонатан Паредес стал победителем Мировой серии по хайдайвингу, финальный этап которой проходил в Чили. На этом этапе Паредес занял первое место, опередив чеха Михала Навратила и итальянца Алессандро Де Росе.

В общем зачете Паредес опередил шестикратного победителя серии британца Гэри Ханта, впервые в карьере выиграв Мировую серию. Лучшим из россиян в общем зачете по итогам всех шести этапов стал Никита Федотов, занявший 12-е место.

Среди женщин лучшей на этапе в Чили и в общем зачете стала австралийка Рианна Иффланд, которая выиграла Мировую серию и в прошлый раз. Второе место у ее соотечественницы Хелены Мертен, а третье – у мексиканки Адрианы Хименес.