Немцы Массенберг и Пунцель выиграли чемпионат Европы в прыжках с трехметрового трамплина, Бажина и Шлейхер - шестые

На объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта состоялись соревнования по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина среди смешанных дуэтов. Победу одержали представители Германии Лу Массенберг и Тина Пунцель.

Победители набрали 313,50 балла. Второе место занял британский дуэт Росс Хэслэм/Грэйс Рид. Бронзу завоевали украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олефирчик. Российская пара Никита Шлейхер/Надежда Бажина на шестой позиции.

Объединенный чемпионат по летним видам спорта

Прыжки в воду

Глазго (Великобритания)

Трехметровый трамплин

Синхронные прыжки

Смешанные дуэты

Финал

1. Лу Массенберг/Тина Пунцель (Германия) 313,50 балла

2. Росс Хэслэм/Грэйс Рид (Великобритания) 308,67

3. Виктория Кесарь/Станислав Олефирчик (Украина) 291,81...

6. НИКИТА ШЛЕЙХЕР/НАДЕЖДА БАЖИНА (РОССИЯ) - 272,40