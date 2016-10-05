10:52 | ПРЫЖКИ В ВОДУ

Моисеева станет и. о. главного тренера сборной России

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Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко подчеркнул, что Светлана Моисеева станет исполняющей обязанности главного тренера национальной команды. С 2008 года сборную возглавлял Олег Зайцев. Напомним, российская команда не завоевала медалей на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

- Исполняющей обязанности главного тренера сборной России по прыжкам в воду станет Светлана Моисеева, - приводит ТАСС слова Власенко. - Мы долго обсуждали этот вопрос с министром спорта Виталием Мутко и главой Центра спортивной подготовки Александром Кравцовым. Приняли решение, что Моисеева - наиболее подходящая кандидатура на этот пост на данный момент.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3679092

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