Моисеева станет и. о. главного тренера сборной России

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко подчеркнул, что Светлана Моисеева станет исполняющей обязанности главного тренера национальной команды. С 2008 года сборную возглавлял Олег Зайцев. Напомним, российская команда не завоевала медалей на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

- Исполняющей обязанности главного тренера сборной России по прыжкам в воду станет Светлана Моисеева, - приводит ТАСС слова Власенко. - Мы долго обсуждали этот вопрос с министром спорта Виталием Мутко и главой Центра спортивной подготовки Александром Кравцовым. Приняли решение, что Моисеева - наиболее подходящая кандидатура на этот пост на данный момент.