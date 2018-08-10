Кузнецов и Захаров завоевали золото чемпионата Европы в прыжках с трехметрового трамплина

На чемпионате Европы по прыжкам в воду россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров завоевали золотую медальв синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Они набрали 431,16 балла.

Вторыми стали британцы Джек Лафер и Кристофер Мирс. На третьем месте немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Прыжки в воду

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Трехметровый трамплин

Синхронные прыжки

Финал

1. ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ/ИЛЬЯ ЗАХАРОВ (Россия) 431,16 балла

2. Джек Лафер/Кристофер Мирс (Великобритания) 430,62

3. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия) 394,77