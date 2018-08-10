Кузнецов и Захаров завоевали золото чемпионата Европы в прыжках с трехметрового трамплина

На чемпионате Европы по прыжкам в воду россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров завоевали золотую медальв синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Они набрали 431,16 балла.
Вторыми стали британцы Джек Лафер и Кристофер Мирс. На третьем месте немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Прыжки в воду
Глазго (Великобритания)
Мужчины
Трехметровый трамплин
Синхронные прыжки
Финал
1. ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ/ИЛЬЯ ЗАХАРОВ (Россия) 431,16 балла
2. Джек Лафер/Кристофер Мирс (Великобритания) 430,62
3. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия) 394,77