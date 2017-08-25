Кузнецов и Захаров выиграли Универсиаду в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина

Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали победителями Универсиады в Тайбэе в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Спортсмены набрали 428,07 балла. Ранее Кузнецов и Захаров выиграли чемпионат мира в Будапеште в аналогичной дисциплине.

Захаров является олимпийским чемпионом Лондона-2012, а также серебряным призером ОИ-2012 в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с Кузнецовым.

Второе место заняли корейцы Харам Ву и Еннам Ким (417,93 балла), третье – итальянцы Габриэле Обер и Лоренцо Марсалья (387,12).

Всего в активе сборной России на Универсиаде 56 медалей – 13 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых наград.