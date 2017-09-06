Казань примет этап Мировой серии-2017/18

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что Казань примет этап Мировой серии в сезоне-2017/18. В столице Татарстана уже проходил этап Мировой серии в минувшем сезоне - с 31 марта по 2 апреля.

- В следующем сезоне в этом плане у нас ничего не меняется, примем этап Мировой серии, который пройдет в Казани, - цитирует "Р-Спорт" Власенко. - Что касается международных стартов по синхронному плаванию, тут, если и принимать решение по борьбе за право проведения соревнований, нужно обязательно, чтобы наша команда могла выступить, нужно обсуждать этот момент с главным тренером сборной России Татьяной Николаевной Покровской. Ведь не выступать на домашнем турнире - это было бы странно.