Илья Захаров: "Голосовал за то, чтобы докручивать программу по сложности"

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, завоевавший на чемпионате Европы золото в паре с Евгением Кузнецовым, хотел исполнить во время соревнований еще более сложную программу прыжков.

В пятницу Кузнецов и Захаров завоевали золотые медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Россияне набрали 431,16 балла по итогам шести прыжков, обойдя британцев Джека Ло и Кристофера Мирса (430,62). Бронзовые медали выиграли немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (394,77).

- Я голосовал за то, чтобы докручивать программу по сложности к чемпионату мира, - цитирует ТАСС Захарова. - Надо ставить прыжок 3,9, но пока что ко мне не прислушиваются. Но когда мы начнем его делать, то будет совершенно другая картина соревнований.

- Ошибка в третьем прыжке? У нас не очень стабильный этот прыжок. Хороший коэффициент, если мы его делаем, то получается хорошая сумма баллов. Прыжок сложный, в синхрон попадать тяжело, у нас там есть небольшие разногласия. Уязвимый прыжок.

Был тяжелый сезон, был тяжелый сбор, а вчера был мощнейший "запрыг", после которого не было сил даже поесть. И сегодня мы понимали, что остался один "запрыг" в шесть прыжков, на этом заканчиваем сезон, и было тяжеловато собраться на это. К чемпионату мира таких ошибок однозначно будет меньше.