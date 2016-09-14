Гречин претендует на пост вице-президента Российской федерации прыжков в воду

Глава Российской федерации прыжков воду (РФПВ) Алексей Власенко подчеркнул, что бронзовый призер Олимпиады-2012 в эстафете 4х100 м вольным стилем Андрей Гречин будет участвовать в выборах на пост вице-президента РФПВ. Дата проведения отчетно-выборной конференции организации еще не определена.

- Гречин будет претендовать на пост вице-президента в ходе отчетно-выборной конференции РФПВ, - приводит ТАСС слова Власенко. - Он не хочет расставаться со спортом и намерен идти по пути Жени Коротышкина.

Кроме того, Гречин будет работать в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК. - Прим. "СЭ") и, чтобы не забывать спорт, сам предложил поработать в нашей федерации. Мы предложили ему участвовать в выборах.