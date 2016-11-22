Глеб Гальперин: "В сборной может появиться специалист из Китая"

Вице-президент Федерации прыжков в воду России Глеб Гальперин предложил ввести систему штрафов в сборной России. По словам двукратного бронзового призера Олимпийских игр в Пекине, во время профессиональной карьеры он сам заплатил немало штрафов, что позволило ему измениться в лучшую сторону.

– Без дисциплины никуда, - приводит "Р-Спорт" слова Гальперина. - Предлагаю ввести систему штрафов, которая есть в других видах спорта. По поводу работы с резервом предлагаю взять схему, которой пользуется синхронное плавание. У нас раньше была система штрафов до 2010 года. Я в свое время немало штрафов заплатил – это заставило меня стать лучше.

На тренировочных мероприятиях и сборах в этом олимпийском цикле находились специалисты, которые не соответствуют уровню команды. Предлагаю рассмотреть возможность привести в команду иностранного специалиста как консультанта, возможно из Китая. Нам нужен специалист по физподготовке, специалист по акробатике, нужен в команде хороший врач, должен быть начальник команды, менеджер команды.