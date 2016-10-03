Глеб Гальперин: "Прыжки в воду в России нужно восстанавливать практически с нуля"

Двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира Глеб Гальперин считает, что прыжки в воду необходимо в России восстанавливать с нуля. Он является вице-президентом Российской федерации прыжков в воду и намерен возглавить сборную страны по этому виду спорта.

– Да, я изъявил такое желание и сделал это потому, что прыжки – это моя жизнь. Конечно, обидно за то, что происходит с этим видом спорта, особенно за то, что было на последней Олимпиаде. Провал на Олимпиаде в Рио стал следствием того, что происходило на протяжении последних двух лет, – цитирует ТАСС Гальперина. – У меня есть необходимый опыт, я долгое время возглавляю федерацию города Москвы, достаточно много проектов наша большая команда сделала, и это команда людей, которые причастны к этому виду спорта и болеют за него всем сердцем.

Моя программа очень глобальная. Вопросов, конечно, достаточно много – это и реорганизация тренировочных сборов, и отсутствие резерва у основной команды. У нас нет ближайшего резерва, и если убрать лидеров, Евгения Захарова и Евгения Кузнецова, то будет огромный провал, поэтому надо подтягивать резерв. Те же ежемесячные сборы, которые проводятся со спортсменами, мне кажутся неправильными, также обязательно нужны тренировочные мероприятия за границей, ведь оттуда возвращаешься совсем другим, посмотрев, как тренируются сильнейшие.

Предстоит огромная работа, и тот человек, который придет на пост, должен быть готов к тому, что все нужно будет восстанавливать практически с нуля. На сборах должны присутствовать сильнейшие, попасть в команду для спортсмена должно быть пределом мечтаний. Надо сделать так, чтобы критерии отбора были ясны и понятны.