17:01 | ПРЫЖКИ В ВОДУ

Гальперин, Зайцев и Саутин будут вице-президентами Федерации прыжков в воду

0
0
0

Президент федерации прыжков в воду России (ФПРВ) Алексей Власенко сообщил, что Глеб Гальперин, Олег Зайцев и Дмитрий Саутин будут вице-президентами ФПВР. Зайцев был главным тренером сборной России по прыжкам в воду с 2008 года. На Олимпиаде-2016 национальная команда не завоевала ни одной медали.

– Кандидатура Зайцева на пост вице-президента сегодня была вынесена на президиуме федерации и одобрена единогласно, – цитирует ТАСС Власенко. – У нас будет три вице-президента: Гальперин, Саутин и Зайцев.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3721246

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США лишают Китай военной девственности...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ