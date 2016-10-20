Гальперин, Зайцев и Саутин будут вице-президентами Федерации прыжков в воду

Президент федерации прыжков в воду России (ФПРВ) Алексей Власенко сообщил, что Глеб Гальперин, Олег Зайцев и Дмитрий Саутин будут вице-президентами ФПВР. Зайцев был главным тренером сборной России по прыжкам в воду с 2008 года. На Олимпиаде-2016 национальная команда не завоевала ни одной медали.

– Кандидатура Зайцева на пост вице-президента сегодня была вынесена на президиуме федерации и одобрена единогласно, – цитирует ТАСС Власенко. – У нас будет три вице-президента: Гальперин, Саутин и Зайцев.