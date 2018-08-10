Евгений Кузнецов: "У нас была небольшая ошибка, но один прыжок - это не приговор"

Небольшая ошибка, допущенная россиянами Ильей Захаровым и Евгением Кузнецовым в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, не стала для них приговором.

Кузнецов и Захаров завоевали золотые медали. Они набрали 431,16 балла по итогам шести прыжков, обойдя британцев Джека Ло и Кристофера Мирса (430,62). Бронзовые медали выиграли немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (394,77). Захаров допустил ошибку в третьем прыжке, после чего лидерство перешло к британскому дуэту.

- Нормально пережили финал, ходим и до сих пор радуемся. Мы не жалеем, что не поставили в программу самый сложный прыжок, он пока что не готов, - цитирует ТАСС Захарова. - Если бы мы его сегодня поставили, возможно, фортуна была бы не на нашей стороне, поэтому все что ни делается, делается к лучшему. Мы знаем свои ошибки, будем над ними работать и в будущем не будем их допускать.

Нам без разницы, где бороться. У нас такая политика, что мы не смотрим на судейство, нам нужно выполнять свои прыжки. Даже если соперникам подсуживают, то нам нужно быть на две головы сильнее, чтобы вопросов не возникало, чтобы никто не придирался к нам.

- Один прыжок - это не приговор, бороться дальше можно, любой спортсмен может ошибиться, это нормально в нашем виде спорта. У нас была небольшая ошибка, набрали 65 баллов за прыжок, это все отыгрывается, - отметил Кузнецов.