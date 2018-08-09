Дмитрий Саутин: "Бондарь и Минибаев вынесли всех в одну калитку"

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин рад победе россиян Александра Бондаря и Виктора Минибаева в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы.

- Я, если честно, вообще такого не помню, чтобы на чемпионате Европы в синхронных прыжках было всего пять пар, и мы очень ждали этого золота, - сказал Саутин. - Наконец-то! А вот девушки, конечно, разочаровали – никто не ожидал, что Тимошинина и Чуйнышена так неудачно выступят. Но Бондарь и Минибаев – молодцы. Что называется, с одной ноги и в одну калитку всех вынесли. Еще с удовольствием посмотрел прыжки с трехметрового трамплина, в которых наши Захаров и Кузнецов стали призерами. Но тут уж британец Джек Лафер просто зверюга! В целом же, думаю, перспективы у нашей команды неплохие, все-таки это самое начало соревнований. Самое интересное еще впереди и, как мне кажется, как минимум еще четыре золотых медали у нас должны быть.

Бондарь и Минибаев принесли России первое золото в турнире прыгунов. (Наталия СОЛОМАТИНА)