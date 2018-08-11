Британка Рид стала чемпионкой Европы по прыжкам воду с трехметрового трамплина, Бажина - пятая

На чемпионате Европы по прыжкам в воду у женщин выиграла соревнования на трехметровом трамплине представительница Великобритании Грейс Рид. В тройку лучших также попали ее соотечественница Алисия Благг и немка Тина Пунцель.

Российская спортсменка Надежда Бажина заняла пятое место. Еще одна представительница РФ Мария Полякова на 11-й позиции.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Прыжки в воду

Эдинбург (Великобритания)

Женщины

Трехметровый трамплин

Финал

1. Грейс Рид (Великобритания) 329, 40

2. Алисия Благг (Великобритания) 327,70

3. Тина Пунцель (Германия) 324,65…

5. НАДЕЖДА БАЖИНА (РОССИЯ) 274,20

11. МАРИЯ ПОЛЯКОВА (РОССИЯ) 256,45