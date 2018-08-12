Бондарь завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду, Шлейхер - второй

На чемпионате Европы по прыжкам в воду с 10 метровой вышки у мужчин победу одержал россиянин Александр Бондарь. Его соотечественник Никита Шлейхер стал вторым.
Бронзовую медаль завоевал француз Бенжамин Оффре. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Прыжки в воду
Эдинбург (Великобритания)
Мужчины
Прыжки с 10-метровой вышки
Финал
1. АЛЕКСАНДР БОНДАРЬ (РОССИЯ) 542,05 балла
2. НИКИТА ШЛЕЙХЕР (РОССИЯ) 481,15
3. Бенжамин Оффре (Франция) 480,60