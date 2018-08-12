Бондарь завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду, Шлейхер - второй

На чемпионате Европы по прыжкам в воду с 10 метровой вышки у мужчин победу одержал россиянин Александр Бондарь. Его соотечественник Никита Шлейхер стал вторым.

Бронзовую медаль завоевал француз Бенжамин Оффре. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Прыжки в воду

Эдинбург (Великобритания)

Мужчины

Прыжки с 10-метровой вышки

Финал

1. АЛЕКСАНДР БОНДАРЬ (РОССИЯ) 542,05 балла

2. НИКИТА ШЛЕЙХЕР (РОССИЯ) 481,15

3. Бенжамин Оффре (Франция) 480,60