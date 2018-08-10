Бажина получила награду лучшей спортсменке 2017 года

Россиянка Надежда Бажина, выступающая в прыжках в воду, получила награду как лучшая спортсменка 2017 года по версии Европейской лиги плавания (LEN), информирует ТАСС.

Церемония награждения прошла после финала соревнований в прыжках с метрового трамплина, где Бажина завоевала серебро. Победительницей на чемпионате Европы стала ее соотечественница Мария Полякова, третье место заняла итальянка Елена Бертокки.

- Давно знала, что меня признали лучшей спортсменкой Европы 2017 года. Не ожидала, что наградят сегодня, это приятный бонус. Это память на всю жизнь, - отметила Бажина.

Соревнования по прыжкам в воду проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. 30-летняя Бажина выиграла 21-ю медаль чемпионатов Европы. На ее счету семь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград, также она является серебряной и бронзовой медалисткой чемпионатов мира.