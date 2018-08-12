Бажина и Ильиных заняли третье место на чемпионате Европы в прыжках с трехметрового трамплина

На чемпионате Европы по прыжкам в воду россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Они показали результат 282,90 балла.

Победу одержали спортсменки из Италии Елена Берточчи и Кьяра Пеллакани. На втором месте представительницы Германии Лена Хентшель и Тина Пунцель. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Прыжки в воду

Эдинбург (Великобритания)

Женщины

Синхронные прыжки с трехметрового трамплина

Финал

1. Елена Берточчи/Кьяра Пеллакани (Италия) 289,26 балла

2. Лена Хентшель/Тина Пунцель (Германия) 286,80

3. НАДЕЖДА БАЖИНА/КРИСТИНА ИЛЬИНЫХ (Россия) 282,90.