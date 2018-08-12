Бажина и Ильиных заняли третье место на чемпионате Европы в прыжках с трехметрового трамплина

На чемпионате Европы по прыжкам в воду россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Они показали результат 282,90 балла.
Победу одержали спортсменки из Италии Елена Берточчи и Кьяра Пеллакани. На втором месте представительницы Германии Лена Хентшель и Тина Пунцель. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Прыжки в воду
Эдинбург (Великобритания)
Женщины
Синхронные прыжки с трехметрового трамплина
Финал
1. Елена Берточчи/Кьяра Пеллакани (Италия) 289,26 балла
2. Лена Хентшель/Тина Пунцель (Германия) 286,80
3. НАДЕЖДА БАЖИНА/КРИСТИНА ИЛЬИНЫХ (Россия) 282,90.