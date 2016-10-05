Алексей Власенко: "Зайцев допустил ошибки при подготовке сборной к Олимпиаде"

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко подчеркнул, что бывший главный тренер сборной Олег Зайцев допустил серьезные ошибки при подготовке команды к Олимпийским играм-2016 в Рио-де-Жанейро. После Игр-2016, где российские прыгуны в воду остались без медалей, специалист обвинил Светлану Моисееву в провале команды.

- Критика Зайцева в адрес Моисеевой была абсолютно не обоснованной, - приводит ТАСС слова Власенко. - Это происходило на глазах у всех, и Моисеева была единственным человеком, который рубил правду в лицо Зайцеву, все остальные молчали как мыши. Зайцев допускал грубейшие ошибки при подготовке к Олимпиаде-2016, и Моисеева указывала ему на это, не стесняясь. Естественно, она сразу стала для него плохой.

Ранее сообщалось, что Моисеева займет пост исполняющего обязанности главного тренера сборной.