Алексей Власенко: "Кузнецов и Захаров не просто выиграли золото, а обыграли олимпийских чемпионов"

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко отметил, что победа российских прыгунов в воду Евгения Кузнецова и Ильи Захарова на чемпионате Европы в Глазго была добыта в противостоянии с действующими олимпийскими чемпионами.

Кузнецов и Захаров завоевали золотые медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Россияне набрали 431,16 балла по итогам шести прыжков, обойдя британцев Джека Ло и Кристофера Мирса (430,62). Бронзовые медали выиграли немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (394,77).

– Честно говоря, после ошибки на третьем прыжке сложно в это верилось, потому что в Великобритании своих судят так, как китайцев в остальном мире, – цитирует ТАСС Власенко. – Так что очень переживали, волновались. И они же не просто выиграли золото, а обыграли олимпийских чемпионов британцев, которые выступали у себя дома. Каждая победа над ними дорого стоит.

Они просто молодцы, справились с волнением. Когда я проводил собрание, то посадил возле себя Захарова и сказал ему, что он пример для всей команды: пример в том, как он ведет себя, как общается, как ходит, даже как ест. И я рад, что наш пример одержал победу.