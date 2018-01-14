Стайер против спринтера

Лидер "Дакара-2018" не выдержал испытание марафоном.

Toyota на "Дакаре": мы приехали, чтобы победить

Долгожданный день отдыха, который был у участников ралли-рейда в пятницу, позволил всем воспетым и невоспетым героям "Дакара" перевести дух и подготовиться к испытаниям второй половины гонки. Возможно, кто-то даже надеялся, что высокогорные дороги Боливии окажутся не столь сложными и беспощадными, как пески Перу. Но кто-то предполагает, а организаторы гонки располагают – в субботу участников ждал титанически сложный этап. Именно марафонские этапы часто определяют победителя всей гонки. И, судя по всему, так случилось и на этот раз...

Экипаж Нассера Аль-Аттия и Мэттью Бомеля.

Статус марафонского этап получил не только из-за протяженности дистанции. В программе нынешнего "Дакара" есть этапы и подлиннее, чем 727 км от Ла-Паса до Уюни, но важнее другое. Главная сложность 7-го этапа в том, что именно здесь участники гонки лишены технической поддержки и в случае неполадок или поломок устраняют их самостоятельно. То есть на первый план вышла надежность автомобилей.

И трио команды Toyota Gazoo Racing блестяще справилось с испытанием. Все экипажи преодолели дистанцию без технических проблем и значительно поправили свое положение в общем зачете.

Нассер Аль-Аттия.

"Отличный день, – довольно улыбался на финише Нассер Аль-Аттия. – Мы потеряли немного времени, застряв в зарослях верблюжьей колючки, а затем еще схватили прокол. Но в любом случае я рад, что мы переместились на второе место!"

Сразу на две строчки в общем зачете пилот Toyota Gazoo Racing смог подняться не только благодаря близкому к идеалу прохождению трассы и образцовой надежности его Toyota Hilux, но и из-за проблем конкурентов.

Экипаж Бернарда тен Бринке и Мишеля Перена.

На марафонском этапе "Дакара-2018" Стефан Петерансель повредил заднюю подвеску своего Peugeot, потерял на ремонте почти два часа и утратил позицию лидера.

Авария Стефана Петеранселя

Возглавил же общий зачет гонки другой пилот Peugeot – Карлос Сайнс. А пилоты Toyota за семь этапов до финиша расположились на выгодных на решающей атаки 2-м, 4-м и 5-м местах и отлично подготовлены.

Акиро Миура, единственный оставшийся на "Дакаре" пилот на автомобиле классе Production (Т2), продолжает героическое восхождение путешествие. По итогам 7-го этапа Land Cruiser 200 японца поднялся еще на три строчки вверх.

Эдуард Николаев сохраняет уверенное лидерство в категории грузовиков. Ближайшего преследователя российский КАМАЗ опережает почти на 50 минут.

Дакар-2018. Этап 7. Ла Пас – Уюни

Автомобили

1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 4:49.26

2. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – отставание 12.05

3. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 14.19

4. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 20.56

5. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 23.57

6. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 – 28.49

7. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 31.33

8. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 39.30

9. Борис Гарафулич/Фелипе Пальмейру (Чили/Португалия) Mini ALL4 Racing T1 – 54.42

10. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 57.21

Положение после семи этапов:

1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 21:41.38

2. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – отставание 1:11.29

3. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 1:20.46

4. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:20.54

5. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:25.04

6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:19.02

7.Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 2:22.39

8. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 2:41.26

9. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 4:23.35

10. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 – 5:14.16

...30. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 15:55.52

Мотоциклы

1. Хоан Барреда Борт (Испания) Honda – 5:11.10

2. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha – отставание 2.51

3. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – 8.02

4. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 8.43

5. Пабло Кинтанилья (Чили), Husqvarna – 8.55

Положение после семи этапов:

1. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha – 21:49.18

2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 3.14

3. Хоан Барреда Борт (Испания) Honda – 4.18

4. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 2.50

5. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 13.14

Квадроциклы

1. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 6:59.04

2. Марсело Медейрос (Бразилия), Yamaha – отставание 4.50

3. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 8.58

4. Нельсон Галеано (Парагвай), Yamaha – 11.33

5. Орасио Джулиано (Аргентина), Yamaha – 19.38

Положение после семи этапов:

1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 26:55.11

2. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha – отставание 1:01.09

3. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 1:28.13

4. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 1:31.20

5. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 2.51.07

Грузовики

1. Тон ван Генугтен (Голландия), IVECO – 4:10.40

2. Федерико Вильягра (Аргентина), IVECO – отставание 2.01

3. Эдуард Николаев (Россия), KAMAZ – 4.54

4. Мартин Коломы (Чехия), Tatra – 5.49

5. Мартин Мачик (Чехия), LIAZ – 6.11

…9. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 20.05

10. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 20.11

…19. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 2:13.27

Положение после семи этапов:

1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 23:43.01

2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 49.47

3. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 2:49.08

4. Мартин Мачик (Чехия) LIAZ – 3:15.35

5. Тон ван Генугтен (Голландия) IVECO – 4:24.05

6. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 4:25.25

…11. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 6:03.46

...13. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 7:28.17