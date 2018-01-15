15:45 | Дакар с Toyota

Природа была против

Toyota Hilux T1 Жиниэля де Вильерса. Руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл. Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux T1. Toyota Hilux T1 Нассера Аль-Аттия. Toyota Hilux T1 Жиниэля де Вильерса. Toyota Hilux T1 Бернарда тен Бринке. Toyota Hilux T1 Бернарда тен Бринке. Toyota Land Cruiser 200 Акиры Миуры. КАМАЗ Дмитрия Сотникова.
Toyota Hilux T1 Жиниэля де Вильерса.

Наводнение встало на пути участников "Дакара-2018"

Toyota на "Дакаре": мы приехали, чтобы победить

Седьмой и восьмой этапы ралли-рейда, образовавшие так называемую марафонскую связку, во время которой была запрещена любая техническая помощь, стали серьезным испытанием для всех участников. Поэтому когда на финише почти 500-километрового спецучастка в боливийском высокогорном местечку Туписа три экипажа Toyota Gazoo Racing появились практически друг за дружкой, руководство команды дружно выдохнуло – возможно, самое серьезное испытание нынешнего "Дакара-2018" пройдено на "пятерку".

Руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл.
Руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл.

"Конечно, мы очень довольны тем, как наши автомобили справились с двойным марафонским этапом, – сказал руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл. – Если бы экипаж Жиниэля де Вильерса не потерял порядка 20 минут, застряв на спецучастке, то все было бы просто идеально".

Toyota Hilux T1 Нассера Аль-Аттия.
Toyota Hilux T1 Нассера Аль-Аттия.

"Как и всегда в случае с Toyota Hilux у нас все хорошо, – излучал свой всегдашний оптимизм Нассер Аль-Аттия, занимающий вторую позицию в общем зачете. – Автомобиль ведет себя великолепно, марафонская часть гонки пройдена без помарок. А впереди еще по крайней мере два очень сложных этапа, так что все может измениться…”

На самом деле, сложных этапов могло быть и три. Но в воскресенье стало известно, что организаторы отменили девятый этап между Туписой и Сальтой. Сильные дожди размыли дороги на финишной части дистанции, частично подтопив место для бивуака. Так что аргентинскую границу караван участников "Дакара-2018" пройдет в прогулочном режиме.

Toyota Hilux T1 Бернарда тен Бринке.
Toyota Hilux T1 Бернарда тен Бринке.

Учитывая, сколько проблем размытые дороги доставили организаторам и пилотам в прошлом году, отмена этапа кажется вполне оправданной. Но, разумеется, решением этим довольны далеко не все.

"Конечно, с одной стороны здорово, что появился лишний день отдыха, с другой – теперь у нас стало на одну возможность меньше, чтобы изменить ход гонки", – развел руками руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл.

Впрочем, на аргентинской части дистанции участников ждут еще как минимум два крутых испытания. Ведь спецучастки в районе местечка Белен и термального курорта Фиамбала считаются одними из самых сложных в южноамериканской истории "Дакара".

Но чтобы не приготовила трасса, пилоты Toyota Gazoo Racing будут готовы к любым испытаниям.

Toyota Land Cruiser 200 Акиры Миуры.
Toyota Land Cruiser 200 Акиры Миуры.

Еще один день – еще один шажок вверх по турнирной лестнице: единственный из оставшихся в гонке серийных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 Акира Миуры теперь занимает 29-е место в общем зачете.

КАМАЗ Дмитрия Сотникова.
КАМАЗ Дмитрия Сотникова.

Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл первый для себя на этом "Дакаре" этап. В общем зачете грузовиков продолжает уверенно лидировать другой КАМАЗ – машина Эдуарда Николаева. Всего же в топ-10 закрепились сразу три российских грузовика.

Дакар-2018. 8-й этап. Уюни – Туписа.
Автомобили
1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 5:15.18
2. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – отставание 00.49
3. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 02.12
4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 05.00
5. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 07.04
6. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 10.00
7. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 16.38
8. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 21.20
9. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 23.19
10. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 27.55
Положение после восьми этапов:
1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 27:04.00
2. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – отставание 1:06.57
3. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 1:13.42
4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:23.00
5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:37.09
6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:28.36
7. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 2:43.30
8. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 2:55.42
9. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 4:59.41
10. Николас Фукс/Фернандо Адриан Муссано (Перу/Аргентина) Borgward BX7 T1 – 6:34.04
...29. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 18:59.05
Мотоциклы
1. Антуан Мео (Франция) КТМ – 5:24.01
2. Рикки Брабек (США) Honda – отставание 1.08
3. Тоби Прайс (Австралия) KTM – 2.45
4. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – 5.52
5. Штефан Свитко (Словакия) KTM – 6.46
Положение после восьми этапов:
1. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha – 27:22.03
2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 0.22
4. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 6.34
5. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 7.35
3. Хоан Барреда Борт (Испания) Honda – 8.01
Квадроциклы
1. Симон Витс (Франция) Yamaha – 6:52.32
2. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – отставание 3.27
3. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 5.20
4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 10.32
5. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 22.27
Положение после восьми этапов:
1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 33:53.03
2. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – отставание 1:45.20
3. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 1:49.19
4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 2.56.19
5. Симон Витс (Франция) Yamaha – 3:37.44
Грузовики
1. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 4:23.32
2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 5.11
3. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – 6.28
4. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 8.33
5. Мартин Коломы (Чехия) Tatra – 12.11
…8. Антон Шибалов (Россия) KAMAZ – 25.06
Положение после восьми этапов:
1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 28:15.06
2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 46.25
3. Мартин Мачик (Чехия) LIAZ – 3:29.25
4. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 3:59.35
5. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 4:23.29
…9. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 5:55.13
...13. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 7:20.33

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