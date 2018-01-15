Природа была против

Наводнение встало на пути участников "Дакара-2018"

Toyota на "Дакаре": мы приехали, чтобы победить

Седьмой и восьмой этапы ралли-рейда, образовавшие так называемую марафонскую связку, во время которой была запрещена любая техническая помощь, стали серьезным испытанием для всех участников. Поэтому когда на финише почти 500-километрового спецучастка в боливийском высокогорном местечку Туписа три экипажа Toyota Gazoo Racing появились практически друг за дружкой, руководство команды дружно выдохнуло – возможно, самое серьезное испытание нынешнего "Дакара-2018" пройдено на "пятерку".

Руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл.

"Конечно, мы очень довольны тем, как наши автомобили справились с двойным марафонским этапом, – сказал руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл. – Если бы экипаж Жиниэля де Вильерса не потерял порядка 20 минут, застряв на спецучастке, то все было бы просто идеально".

Toyota Hilux T1 Нассера Аль-Аттия.

"Как и всегда в случае с Toyota Hilux у нас все хорошо, – излучал свой всегдашний оптимизм Нассер Аль-Аттия, занимающий вторую позицию в общем зачете. – Автомобиль ведет себя великолепно, марафонская часть гонки пройдена без помарок. А впереди еще по крайней мере два очень сложных этапа, так что все может измениться…”

На самом деле, сложных этапов могло быть и три. Но в воскресенье стало известно, что организаторы отменили девятый этап между Туписой и Сальтой. Сильные дожди размыли дороги на финишной части дистанции, частично подтопив место для бивуака. Так что аргентинскую границу караван участников "Дакара-2018" пройдет в прогулочном режиме.

Toyota Hilux T1 Бернарда тен Бринке.

Учитывая, сколько проблем размытые дороги доставили организаторам и пилотам в прошлом году, отмена этапа кажется вполне оправданной. Но, разумеется, решением этим довольны далеко не все.

"Конечно, с одной стороны здорово, что появился лишний день отдыха, с другой – теперь у нас стало на одну возможность меньше, чтобы изменить ход гонки", – развел руками руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл.

Впрочем, на аргентинской части дистанции участников ждут еще как минимум два крутых испытания. Ведь спецучастки в районе местечка Белен и термального курорта Фиамбала считаются одними из самых сложных в южноамериканской истории "Дакара".

Но чтобы не приготовила трасса, пилоты Toyota Gazoo Racing будут готовы к любым испытаниям.

Toyota Land Cruiser 200 Акиры Миуры.

Еще один день – еще один шажок вверх по турнирной лестнице: единственный из оставшихся в гонке серийных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 Акира Миуры теперь занимает 29-е место в общем зачете.

КАМАЗ Дмитрия Сотникова.

Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл первый для себя на этом "Дакаре" этап. В общем зачете грузовиков продолжает уверенно лидировать другой КАМАЗ – машина Эдуарда Николаева. Всего же в топ-10 закрепились сразу три российских грузовика.

Дакар-2018. 8-й этап. Уюни – Туписа.

Автомобили

1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 5:15.18

2. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – отставание 00.49

3. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 02.12

4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 05.00

5. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 07.04

6. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 10.00

7. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 16.38

8. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 21.20

9. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 23.19

10. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 27.55

Положение после восьми этапов:

1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 27:04.00

2. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – отставание 1:06.57

3. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 1:13.42

4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:23.00

5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:37.09

6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:28.36

7. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 2:43.30

8. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 2:55.42

9. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 4:59.41

10. Николас Фукс/Фернандо Адриан Муссано (Перу/Аргентина) Borgward BX7 T1 – 6:34.04

...29. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 18:59.05

Мотоциклы

1. Антуан Мео (Франция) КТМ – 5:24.01

2. Рикки Брабек (США) Honda – отставание 1.08

3. Тоби Прайс (Австралия) KTM – 2.45

4. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – 5.52

5. Штефан Свитко (Словакия) KTM – 6.46

Положение после восьми этапов:

1. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha – 27:22.03

2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 0.22

4. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 6.34

5. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 7.35

3. Хоан Барреда Борт (Испания) Honda – 8.01

Квадроциклы

1. Симон Витс (Франция) Yamaha – 6:52.32

2. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – отставание 3.27

3. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 5.20

4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 10.32

5. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 22.27

Положение после восьми этапов:

1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 33:53.03

2. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – отставание 1:45.20

3. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 1:49.19

4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 2.56.19

5. Симон Витс (Франция) Yamaha – 3:37.44

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 4:23.32

2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 5.11

3. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – 6.28

4. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 8.33

5. Мартин Коломы (Чехия) Tatra – 12.11

…8. Антон Шибалов (Россия) KAMAZ – 25.06

Положение после восьми этапов:

1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 28:15.06

2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 46.25

3. Мартин Мачик (Чехия) LIAZ – 3:29.25

4. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 3:59.35

5. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 4:23.29

…9. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 5:55.13

...13. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 7:20.33