Природа была против

Toyota на "Дакаре": мы приехали, чтобы победить
Седьмой и восьмой этапы ралли-рейда, образовавшие так называемую марафонскую связку, во время которой была запрещена любая техническая помощь, стали серьезным испытанием для всех участников. Поэтому когда на финише почти 500-километрового спецучастка в боливийском высокогорном местечку Туписа три экипажа Toyota Gazoo Racing появились практически друг за дружкой, руководство команды дружно выдохнуло – возможно, самое серьезное испытание нынешнего "Дакара-2018" пройдено на "пятерку".
"Конечно, мы очень довольны тем, как наши автомобили справились с двойным марафонским этапом, – сказал руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл. – Если бы экипаж Жиниэля де Вильерса не потерял порядка 20 минут, застряв на спецучастке, то все было бы просто идеально".
"Как и всегда в случае с Toyota Hilux у нас все хорошо, – излучал свой всегдашний оптимизм Нассер Аль-Аттия, занимающий вторую позицию в общем зачете. – Автомобиль ведет себя великолепно, марафонская часть гонки пройдена без помарок. А впереди еще по крайней мере два очень сложных этапа, так что все может измениться…”
На самом деле, сложных этапов могло быть и три. Но в воскресенье стало известно, что организаторы отменили девятый этап между Туписой и Сальтой. Сильные дожди размыли дороги на финишной части дистанции, частично подтопив место для бивуака. Так что аргентинскую границу караван участников "Дакара-2018" пройдет в прогулочном режиме.
Учитывая, сколько проблем размытые дороги доставили организаторам и пилотам в прошлом году, отмена этапа кажется вполне оправданной. Но, разумеется, решением этим довольны далеко не все.
"Конечно, с одной стороны здорово, что появился лишний день отдыха, с другой – теперь у нас стало на одну возможность меньше, чтобы изменить ход гонки", – развел руками руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл.
Впрочем, на аргентинской части дистанции участников ждут еще как минимум два крутых испытания. Ведь спецучастки в районе местечка Белен и термального курорта Фиамбала считаются одними из самых сложных в южноамериканской истории "Дакара".
Но чтобы не приготовила трасса, пилоты Toyota Gazoo Racing будут готовы к любым испытаниям.
Еще один день – еще один шажок вверх по турнирной лестнице: единственный из оставшихся в гонке серийных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 Акира Миуры теперь занимает 29-е место в общем зачете.
Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл первый для себя на этом "Дакаре" этап. В общем зачете грузовиков продолжает уверенно лидировать другой КАМАЗ – машина Эдуарда Николаева. Всего же в топ-10 закрепились сразу три российских грузовика.
Дакар-2018. 8-й этап. Уюни – Туписа.
Автомобили
1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 5:15.18
2. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – отставание 00.49
3. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 02.12
4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 05.00
5. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 07.04
6. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 10.00
7. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 16.38
8. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 21.20
9. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 23.19
10. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 27.55
Положение после восьми этапов:
1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 27:04.00
2. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – отставание 1:06.57
3. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 1:13.42
4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:23.00
5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:37.09
6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:28.36
7. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 2:43.30
8. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 2:55.42
9. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 4:59.41
10. Николас Фукс/Фернандо Адриан Муссано (Перу/Аргентина) Borgward BX7 T1 – 6:34.04
...29. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 18:59.05
Мотоциклы
1. Антуан Мео (Франция) КТМ – 5:24.01
2. Рикки Брабек (США) Honda – отставание 1.08
3. Тоби Прайс (Австралия) KTM – 2.45
4. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – 5.52
5. Штефан Свитко (Словакия) KTM – 6.46
Положение после восьми этапов:
1. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha – 27:22.03
2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 0.22
4. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 6.34
5. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 7.35
3. Хоан Барреда Борт (Испания) Honda – 8.01
Квадроциклы
1. Симон Витс (Франция) Yamaha – 6:52.32
2. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – отставание 3.27
3. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 5.20
4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 10.32
5. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 22.27
Положение после восьми этапов:
1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 33:53.03
2. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – отставание 1:45.20
3. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 1:49.19
4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 2.56.19
5. Симон Витс (Франция) Yamaha – 3:37.44
Грузовики
1. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 4:23.32
2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 5.11
3. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – 6.28
4. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 8.33
5. Мартин Коломы (Чехия) Tatra – 12.11
…8. Антон Шибалов (Россия) KAMAZ – 25.06
Положение после восьми этапов:
1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 28:15.06
2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 46.25
3. Мартин Мачик (Чехия) LIAZ – 3:29.25
4. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 3:59.35
5. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 4:23.29
…9. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 5:55.13
...13. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 7:20.33