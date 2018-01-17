16:30 | Дакар с Toyota

Поворот не туда

Маттиас Валкнер. Акиро Миура и его непобедимый Toyota Land Cruiser 200 продолжают упорно двигаться к главной цели - до финиша в Кордове осталось всего четыре этапа. Напомним, что все соперники японца по классу Production уже выбили из борьбы Прогон от Сальты до Белена стал очень непростым и для лидеров в зачете грузовиков. Прогон от Сальты до Белена стал очень непростым и для лидеров в зачете грузовиков. КАМАЗ Эдуарда Николаева отстал от победителя этапа - IVECO местного аса Федерико Виллагро - на 22 минуты, но по-прежнему сохраняет первую строчку в общем зачете. Одним из героев 10-го этапа протяженностью почти 800 км стал Жиниэль де Вильерс, чья Toyota Hilux показала второе лучшее время. Нассер Аль-Аттия. Стефан Петерансель. Экипаж #304 Жиниэля де Вильерса и Дирка фон Зитцевитца. Экипаж #309 Бернарда тен Бринке и Мишеля Перена. Кевин Бенавидес.
Маттиас Валкнер.
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На "Дакаре" все поменялось. Опять.

Toyota на "Дакаре": мы приехали, чтобы победить

Сражение в зачете мотоциклистов на "Дакаре-2018" с самого начала было самым напряженным. К десятому этапу первые шесть мест разделяло меньше 10 минут. Еще три участника уступали лидеру чуть больше получаса. Невероятная плотность результатов! Но, похоже, развязка уже случилась.

Маттиас Валкнер.
Кевин Бенавидес.

На 10-м этапе ралли-рейда сразу шесть (!) мотогонщиков из числа фаворитов дружно ошиблись в навигационных расчетах и отклонились от маршрута более чем на 10 км. Кевин Бенавидес, Тоби Прайс, Антуан Мео, Штефан Свитко, Хуан Барреда и Рики Брабец потеряли столько времени, что теперь могут лишь кусать локти. Ну а победителем этапа и лидером общего зачета стал австриец Маттиас Валкнер, который не поехал вместе со всеми, а выбрал свой и, как оказалось, единственно верный путь. Теперь преимущество заводского гонщика KTM над ближайшим из соперников составляет почти 40 минут. Дело сделано?

Маттиас Валкнер

Примерно в том же духе после окончания десятого этапа высказался и один из фаворитов в зачете автомобилей Нассер Аль-Аттия. Пилот Toyota Gazoo Racing заявил, что доволен своим третьим местом в общем зачете и надеется сохранить его до финиша.

Нассер Аль-Аттия.
Нассер Аль-Аттия.

Странная перемена настроения у лучшего пилота Toyota, не находите? При этом еще буквально пару дней назад катарец нагнетал давление, обещая бороться с гонщиками Peugeot до последнего километра. Что же произошло?

Одним из героев 10-го этапа протяженностью почти 800 км стал Жиниэль де Вильерс, чья Toyota Hilux показала второе лучшее время.
Одним из героев 10-го этапа протяженностью почти 800 км стал Жиниэль де Вильерс, чья Toyota Hilux показала второе лучшее время.

Справедливости ради, этап Сальта – Белен оказался очень сложным для экипажа под номером 301. На протяжении почти всего 800-километрового отрезка дистанции Toyota Hilux Нассера держалась в темпе победителя этапа Стефана Петеранселя. Но буквально за 70 км до финиша на машине катарца после удара о камни сломался треугольный рычаг задней подвески. Устранить повреждение в полевых условиях не представлялось возможным, потому Аль-Аттия принял решение просто добраться до финиша во чтобы то ни стало. В итоге Нассер проиграл почти тридцать минут, но, главное, сохранил технику, а вместе с ней надежды на успех.

Стефан Петеранесель.
Стефан Петерансель.

Ну а разговоры о третьем месте… Есть мнение, что гонщик Toyota Gazoo Racing просто хочет усыпить бдительность пилотов Peugeot.

Дакар-2018. 10-й этап. Сальта – Белен
Автомобили
1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 4:43.46
2. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – отсавание 8.46
3. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 13.07
4. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 19.11
5. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 22.22
6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 23.42
7. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 24.30
8. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 26.59
9. Микко Хирвонен/Андреас Шульц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 – 27.41
10. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 29.16
Положение после десяти этапов:
1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 32:10.53
2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 50.35
3.Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 1:12.46
4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:22.15
5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:22.48
6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:29.11
7. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 2:51.46
8. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 4:18.21
9. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 5:33.14
10. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 7:40.39
...26. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 22:00.47
Мотоциклы
1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 4:52.26
2. Пабло Кинтанилья (Чили) Husqvarna – отставание 11.35
3. Херард Гуэль (Испания) KTM – 16.21
4. Ориоль Мена и Вальдеаркос (Испания) Hero Speedbrain – 20.45
5. Эдуардо Эйнрич (Перу) KTM – 23.14
Положение после десяти этапов:
1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 32:21.03
2. Хоан Барреда Борт (Испания) Honda – отставание 39.42
3. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – 41.23
4. Херард Гуэль (Испания) KTM – 47.46
5. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 50.18
Квадроциклы
1. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 6:35.26
2. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – отставание 2.06
3. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 6.23
4. Дмитрий Шилов (Казахстан) Yamaha – 10.18
5. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – 15.59
Положение после десяти этапов:
1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 40:34.52
2. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – отставание 1:41.03
3. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 1:42.56
4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 3.27.52
5. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha – 3:35.47
Грузовики
1. Тон ван Генугтен (Голландия) IVECO – 5:31.49
2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 0.33
3. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 11.09
4. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 22.14
5. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – 24.34
...8. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 32.02
…16. Антон Шибалов (Россия) KAMAZ – 2:39.17
Положение после десяти этапов:
1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 34:09.09
2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 24.44
3. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 3:48.30
4. Тон ван Генугтен (Голландия) IVECO – 4:08.54
5. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 4:25.40
…9. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 6:05.01
...14. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 10:01.53

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Колючий Пушистик

К сожалению, у КАМАЗов дела пошли хуже. Минус сразу половина преимущества на 10 этапе, и после четверти 11-го еще минус 10 минут... Жаль газета пишет только про одну марку, с российской не имеющую ничего общего.

17:22