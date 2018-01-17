Поворот не туда

На "Дакаре" все поменялось. Опять.

Toyota на "Дакаре": мы приехали, чтобы победить

Сражение в зачете мотоциклистов на "Дакаре-2018" с самого начала было самым напряженным. К десятому этапу первые шесть мест разделяло меньше 10 минут. Еще три участника уступали лидеру чуть больше получаса. Невероятная плотность результатов! Но, похоже, развязка уже случилась.

Кевин Бенавидес.

На 10-м этапе ралли-рейда сразу шесть (!) мотогонщиков из числа фаворитов дружно ошиблись в навигационных расчетах и отклонились от маршрута более чем на 10 км. Кевин Бенавидес, Тоби Прайс, Антуан Мео, Штефан Свитко, Хуан Барреда и Рики Брабец потеряли столько времени, что теперь могут лишь кусать локти. Ну а победителем этапа и лидером общего зачета стал австриец Маттиас Валкнер, который не поехал вместе со всеми, а выбрал свой и, как оказалось, единственно верный путь. Теперь преимущество заводского гонщика KTM над ближайшим из соперников составляет почти 40 минут. Дело сделано?

Маттиас Валкнер

Примерно в том же духе после окончания десятого этапа высказался и один из фаворитов в зачете автомобилей Нассер Аль-Аттия. Пилот Toyota Gazoo Racing заявил, что доволен своим третьим местом в общем зачете и надеется сохранить его до финиша.

Нассер Аль-Аттия.

Странная перемена настроения у лучшего пилота Toyota, не находите? При этом еще буквально пару дней назад катарец нагнетал давление, обещая бороться с гонщиками Peugeot до последнего километра. Что же произошло?

Одним из героев 10-го этапа протяженностью почти 800 км стал Жиниэль де Вильерс, чья Toyota Hilux показала второе лучшее время.

Справедливости ради, этап Сальта – Белен оказался очень сложным для экипажа под номером 301. На протяжении почти всего 800-километрового отрезка дистанции Toyota Hilux Нассера держалась в темпе победителя этапа Стефана Петеранселя. Но буквально за 70 км до финиша на машине катарца после удара о камни сломался треугольный рычаг задней подвески. Устранить повреждение в полевых условиях не представлялось возможным, потому Аль-Аттия принял решение просто добраться до финиша во чтобы то ни стало. В итоге Нассер проиграл почти тридцать минут, но, главное, сохранил технику, а вместе с ней надежды на успех.

Стефан Петерансель.

Ну а разговоры о третьем месте… Есть мнение, что гонщик Toyota Gazoo Racing просто хочет усыпить бдительность пилотов Peugeot.

Дакар-2018. 10-й этап. Сальта – Белен

Автомобили

1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 4:43.46

2. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – отсавание 8.46

3. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 13.07

4. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 19.11

5. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 22.22

6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 23.42

7. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 24.30

8. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 26.59

9. Микко Хирвонен/Андреас Шульц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 – 27.41

10. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 29.16

Положение после десяти этапов:

1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 32:10.53

2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 50.35

3.Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 1:12.46

4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:22.15

5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:22.48

6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:29.11

7. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 2:51.46

8. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 4:18.21

9. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 5:33.14

10. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 7:40.39

...26. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 22:00.47

Мотоциклы

1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 4:52.26

2. Пабло Кинтанилья (Чили) Husqvarna – отставание 11.35

3. Херард Гуэль (Испания) KTM – 16.21

4. Ориоль Мена и Вальдеаркос (Испания) Hero Speedbrain – 20.45

5. Эдуардо Эйнрич (Перу) KTM – 23.14

Положение после десяти этапов:

1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 32:21.03

2. Хоан Барреда Борт (Испания) Honda – отставание 39.42

3. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – 41.23

4. Херард Гуэль (Испания) KTM – 47.46

5. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 50.18

Квадроциклы

1. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 6:35.26

2. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – отставание 2.06

3. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 6.23

4. Дмитрий Шилов (Казахстан) Yamaha – 10.18

5. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – 15.59

Положение после десяти этапов:

1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 40:34.52

2. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – отставание 1:41.03

3. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 1:42.56

4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 3.27.52

5. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha – 3:35.47

Грузовики

1. Тон ван Генугтен (Голландия) IVECO – 5:31.49

2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 0.33

3. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 11.09

4. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 22.14

5. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – 24.34

...8. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 32.02

…16. Антон Шибалов (Россия) KAMAZ – 2:39.17

Положение после десяти этапов:

1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 34:09.09

2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 24.44

3. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 3:48.30

4. Тон ван Генугтен (Голландия) IVECO – 4:08.54

5. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 4:25.40

…9. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 6:05.01

...14. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 10:01.53