Поворот не туда

Toyota на "Дакаре": мы приехали, чтобы победить
Сражение в зачете мотоциклистов на "Дакаре-2018" с самого начала было самым напряженным. К десятому этапу первые шесть мест разделяло меньше 10 минут. Еще три участника уступали лидеру чуть больше получаса. Невероятная плотность результатов! Но, похоже, развязка уже случилась.
На 10-м этапе ралли-рейда сразу шесть (!) мотогонщиков из числа фаворитов дружно ошиблись в навигационных расчетах и отклонились от маршрута более чем на 10 км. Кевин Бенавидес, Тоби Прайс, Антуан Мео, Штефан Свитко, Хуан Барреда и Рики Брабец потеряли столько времени, что теперь могут лишь кусать локти. Ну а победителем этапа и лидером общего зачета стал австриец Маттиас Валкнер, который не поехал вместе со всеми, а выбрал свой и, как оказалось, единственно верный путь. Теперь преимущество заводского гонщика KTM над ближайшим из соперников составляет почти 40 минут. Дело сделано?
Маттиас Валкнер
Примерно в том же духе после окончания десятого этапа высказался и один из фаворитов в зачете автомобилей Нассер Аль-Аттия. Пилот Toyota Gazoo Racing заявил, что доволен своим третьим местом в общем зачете и надеется сохранить его до финиша.
Странная перемена настроения у лучшего пилота Toyota, не находите? При этом еще буквально пару дней назад катарец нагнетал давление, обещая бороться с гонщиками Peugeot до последнего километра. Что же произошло?
Справедливости ради, этап Сальта – Белен оказался очень сложным для экипажа под номером 301. На протяжении почти всего 800-километрового отрезка дистанции Toyota Hilux Нассера держалась в темпе победителя этапа Стефана Петеранселя. Но буквально за 70 км до финиша на машине катарца после удара о камни сломался треугольный рычаг задней подвески. Устранить повреждение в полевых условиях не представлялось возможным, потому Аль-Аттия принял решение просто добраться до финиша во чтобы то ни стало. В итоге Нассер проиграл почти тридцать минут, но, главное, сохранил технику, а вместе с ней надежды на успех.
Ну а разговоры о третьем месте… Есть мнение, что гонщик Toyota Gazoo Racing просто хочет усыпить бдительность пилотов Peugeot.
Дакар-2018. 10-й этап. Сальта – Белен
Автомобили
1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 4:43.46
2. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – отсавание 8.46
3. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 13.07
4. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 19.11
5. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 22.22
6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 23.42
7. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 24.30
8. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 26.59
9. Микко Хирвонен/Андреас Шульц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 – 27.41
10. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 29.16
Положение после десяти этапов:
1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 32:10.53
2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 50.35
3.Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 1:12.46
4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:22.15
5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:22.48
6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:29.11
7. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 2:51.46
8. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 4:18.21
9. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 5:33.14
10. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 7:40.39
...26. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 22:00.47
Мотоциклы
1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 4:52.26
2. Пабло Кинтанилья (Чили) Husqvarna – отставание 11.35
3. Херард Гуэль (Испания) KTM – 16.21
4. Ориоль Мена и Вальдеаркос (Испания) Hero Speedbrain – 20.45
5. Эдуардо Эйнрич (Перу) KTM – 23.14
Положение после десяти этапов:
1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 32:21.03
2. Хоан Барреда Борт (Испания) Honda – отставание 39.42
3. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – 41.23
4. Херард Гуэль (Испания) KTM – 47.46
5. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 50.18
Квадроциклы
1. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 6:35.26
2. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – отставание 2.06
3. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 6.23
4. Дмитрий Шилов (Казахстан) Yamaha – 10.18
5. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – 15.59
Положение после десяти этапов:
1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 40:34.52
2. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – отставание 1:41.03
3. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 1:42.56
4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 3.27.52
5. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha – 3:35.47
Грузовики
1. Тон ван Генугтен (Голландия) IVECO – 5:31.49
2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 0.33
3. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 11.09
4. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 22.14
5. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – 24.34
...8. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 32.02
…16. Антон Шибалов (Россия) KAMAZ – 2:39.17
Положение после десяти этапов:
1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 34:09.09
2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 24.44
3. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 3:48.30
4. Тон ван Генугтен (Голландия) IVECO – 4:08.54
5. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 4:25.40
…9. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 6:05.01
...14. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 10:01.53
Колючий Пушистик
К сожалению, у КАМАЗов дела пошли хуже. Минус сразу половина преимущества на 10 этапе, и после четверти 11-го еще минус 10 минут... Жаль газета пишет только про одну марку, с российской не имеющую ничего общего.
17:22