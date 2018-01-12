Незаметные герои "Дакара"

Вы удивитесь, узнав имена главных героев "Дакара-2018"

Toyota на "Дакаре": мы приехали, чтобы победить

Часто приходится слышать пафосную фразу: "Дакар" превращает мальчиков в мужчин. Интересно, конечно, что бы на этот счет сказали 11 девушек-участниц ралли-рейда, но в целом смысл подмечен верно. Каждый участник этой самой сложной гонки мира вправе считаться героем.

Обычно все внимание и популярность достается пилотам и штурманам, сражающимся за победу в абсолютном зачете. Каждодневный подвиг и самопожертвование других героев "Дакара" подчас остаются за кадром.

Но взгляните на Эстеве Исидре, который после 6-го этапа занимает 27-е место в зачете автомобилей. Для 45-летнего испанца это уже 12-й по счету старт на "Дакаре", но немногие знают, что после аварии на гонке 2007 года Эстеве страдает параличом нижних конечностей. Но его воля во сто крат сильнее физических ограничений. Согласитесь, в таком контексте к 27-му месту испанского героя относишься уже по-другому.

Эстеве Исидре и его BMW.

Совершенно иначе нужно рассматривать и 41-ю позицию Оливье Пэна в зачете мотоциклов. Важнее, что француз лидирует в категории Original, специально предназначенной для гонщиков без технической поддержки. То есть так, как это было на первых "Дакарах" 40 лет назад! Только представьте какого это – целый день гнать по пустыне, а на финише вместо заслуженного отдыха заниматься ремонтом своего мотоцикла…

Оливье Пэн выступает на "Дакаре" без технической поддержки.

Но, возможно, главный из невоспетых героев нынешнего "Дакара" – это Акира Миура из команды Toyota Auto Body. Дело в том, что к середине дистанции японец остался единственным (!) участником гонки, выступающим на автомобиле класса Т2, то есть, по сути, на серийном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200!

Toyota Land Cruiser 200 Акиры Миуры.

Можно сбиться со счета, пытаясь упомянуть все уже покинувшие "Дакар" прототипы категории Т1: мощные, легкие, предназначенные специально для ралли-рейдов и страшно дорогие – стоимостью от нескольких сот тысяч долларов до чуть ли не миллиона.

Нынешний "Дакар" уже снискал славу самого сложного и безжалостного за последние годы, но там, где сдаются фавориты на специально подготовленных машинах, Land Cruiser 200 Акиро Миуры и Лорена Лихтлойтера продолжает пробивать себе дорогу вперед, к долгожданному финишу.

Toyota Land Cruiser 200 Акиры Миуры.

Таким людям и, конечно, таким автомобилям памятники надо ставить!

Дакар-2018. Этап 6. Арекуипа – Ла Пас

Автомобили

1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 2:53.30

2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 4.06

3. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 5.05

4. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 5.31

5. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 8.49

6. Микко Хирвонен/Андреас Шульц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 – 8.56

7. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – отставание 9.31

8. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 – 12.26

9. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 12.31

10. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 12.39

Положение после шести этапов:

1. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 16:25.02

2. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – отставание 27.10

3. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:20.41

4. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 1:24.20

5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:35.59

6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:25.16

7.Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 2:25.52

8. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 2:29.06

9. Юджинио Амос/Себастьян Делоно (Италия/Франция) Buggy SMG T1 – 2:30.58

10. Патрик Сериоль/Франсуа-Ксавье Беген (Франци/Бельгия) LCR30 Buggy Т1 – 3:25.35

...33. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 13:28.19

Мотоциклы

1. Антуан Мео (Франция), KTM – 1:54.10

2. Кевин Бенавидес (Аргентина), Honda – отставание 0.30

3. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 0.30

4. Диего Дюплессис (Аргентина), Honda – 1.13

5. Даниэль Каррерас (Испания), KTM – 1.55

Положение после шести этапов:

1. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – 16:33.20

2. Адриан ван Беверен (Франция) Yamaha – отставание 1.57

3. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 2.50

4. Ксавье де Сольтре (Франция) Yamaha – 9.24

5. Хуан Барреда (Испания) Honda – 9.33

Квадроциклы

1. Херемьяс Фериоли (Аргентина), Yamaha – 2:29.06

2. Пабло Копетти (Аргентина), Yamaha – отставание 1.50

3. Нельсон Галеано (Парагвай), Yamaha – 2.18

4. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 3.11

5. Симон Витс (Франция), Yamaha – 3.27

Положение после шести этапов:

1. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 19:47.09

2. Алексис Эрнандес (Перу), Yamaha – отставание 41.30

3. Пабло Копетти (Аргентина), Yamaha – 57.16

4. Херемьяс Фериоли (Аргентина), Yamaha – 1:12.23

5. Густаво Галлего (Аргентина), Yamaha – 1.16.45

Грузовики

1. Федерико Вильягра (Аргентина), IVECO – 3:22.23

2. Мартин Коломы (Чехия), Tatra – отставание 2.46

3. Тон ван Генугтен (Голландия), IVECO – 2.58

4. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 3.38

5. Мартин Мачик (Чехия), LIAZ – 4.03

6. Эдуард Николаев (Россия), KAMAZ – 6.21

…8. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 12.24

…11. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 20.35

Положение после шести этапов:

1. Эдуард Николаев (Россия), KAMAZ – 19:27.27

2. Федерико Вильягра (Аргентина), IVECO – отставание 52.40

3. Сергей Вязович (Белоруссия), MAZ – 2:29.42

4. Мартин Мачик (Чехия), LIAZ – 3:14.18

5. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 3:59.13

7. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 4:18.14

...13. Антон Шибалов (Россия), KAMAZ – 7:13.00