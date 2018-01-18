И вновь продолжается бой

Победа Toyota и драма КАМАЗа – "Дакар-2018" не дают заскучать.

Бернард тен Бринке.

"Это просто потрясающее чувство! – на финише 10-го этапа пилот команды Toyota Gazoo Racing Бернард тен Бринке буквально излучал мальчишеский энтузиазм. – Безусловно, это пока мой самый лучший "Дакар"!

Сложно сказать, уместно ли само выражение "мальчишеский энтузиазм" в отношении взрослого мужчины, в этом году отмечающего 40-летний юбилей, но легко понять радость пилота, выигравшего один из тяжелейших этапов "Дакара-2018".

Причем дело тут не в протяженности маршрута. Этап из Белена до Фиамбалы далеко не самый длинный – "всего" 485 км, из которых 280 приходятся на хронометрированный спецучасток – важнее, что 70% дистанции приходится на пески и дюны.

Экипаж #309 Бернарда тен Бринке и Мишеля Перена.

И здесь, где опыт важнее лихого кавалерийского наскока с шашками наголо, тен Бринке продемонстрировал высокий класс.

Голландский пилот на протяжении всего дня не совершил ни единой помарки, а его многоопытный штурман Мишель Перен, трижды выигрывавший "Дакар" еще в 1990-х, был как всегда безупречен.

"Еще раз повторю – фантастический день, – даже после 12 часов за рулем тен Бринке, казалось, не чувствовал усталости. – Ну и, конечно, я должен поблагодарить своего штурмана. Раньше мне приходилось работать с такими талантливыми ребятами, как Мэттью Бомель и Том Колсоул, но наше взаимопонимание с Мишелем – это просто нечто!"

В общем зачете Toyota Hilux тен Бринке уверенно занимает четвертое место, всего три минуты уступая товарищу по команде Нассеру Аль-Аттия. Но это не значит, что пилоты Toyota смирились с нынешними позициями.

Экипаж #301 Нассер Аль-Аттия и Мэттью Бомеля (Toyota Gazoo Racing).

"Дюны Белена и Фиамбалы были одними из самых сложных этапов нынешнего "Дакара", но впереди нас ждут еще по крайней мере два протяженных и сложных дня, – справедливо заметил руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл. – Почему-то мне кажется, что сюрпризы еще будут..."

Федерико Виллагро на IVECO.

Про сюрпризы и неожиданности можете спросить у Эдуарда Николаева, КАМАЗ которого лидировал большую часть "Дакара", но в Аргентине на двух последних этапах растерял все преимущество и упустил первое место в общем зачете. От нового лидера – аргентинца Федерико Вильагро на IVECO – россиянина отделяет всего минута. Впрочем, проиграно сражение, но не война, а значит – завтра снова в атаку!

Дакар-2018. 11-й этап. Белен – Фиамбала

Автомобили

1. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 4:10.54

2. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – отставание 4.35

3. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 4.40

4. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 4.50

5. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 5.56

6. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 11.57

7. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 19.47

8. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 29.13

9. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 32.12

10. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 – 42.23

Положение после одиннадцати этапов:

1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 36:16.27

2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 1:00.45

3. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 1:24.02

4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:27.35

5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:40.05

6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:54.18

7. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 3:26.19

8. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1– 5:53.08

9. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 6:31.09

10. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 8:41.21

...27. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 25:01.06

Мотоциклы

1. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 4:01.33

2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 1.38

3. Антуан Мео (Франция) KTM – 6.31

4. Рикки Брабек (США) Honda – 7.34

5. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 11.01

Положение после одиннадцати этапов:

1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 36:33.37

2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 32.00

3. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 39.37

4. Херард Гуэль (Испания) KTM – 49.17

5. Антуан Мео (Франция) KTM – 59.05

Квадроциклы

1. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 5:20.45

2. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – отставание 15.14

3. Дмитрий Шилов (Казахстан) Yamaha – 34.49

4. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 36.55

5. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 37.39

Положение после одиннадцати этапов:

1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 46:04.20

2. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – отставание 1:34.13

3. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 2:09.15

4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 3.56.48

5. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – 4:22.22

Грузовики

1. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 5:14.10

2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 1.24

3. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 28.51

4. Мартин Коломы (Чехия) Tatra – 30.24

5. Герт Хузинк (Голландия) Renault– 34.13

...7. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 42.15

8. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – 55.28

Положение после одиннадцати этапов:

1. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – 40:04.27

2. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – отставание 1.07

3. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 3:07.22

4. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 4:40.00

5. Артур Ардавичюс (Казахстан) IVECO – 5:28.39

…8. Дмитрий Сотников (Россия), KAMAZ – 5:52.44