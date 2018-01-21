"Это было прекрасное безумие!"

Прошедший ралли-рейд навсегда останется в памяти как героически преодолевших всю дистанцию, так и тех кто вынужден был отступить.
"Многие называли нынешний "Дакар" сумасшествием в плане трудности дистанции. Прошедшая гонка стала одна из самых сложных на моей памяти!" – признался победитель зачета автомобилей Карлос Сайнс.
Действительно, организаторы нынешнего ралли-рейда во главе с Марком Комой, пятикратным победителем "Дакара" в классе мотоциклов, проложили действительно тяжелейший маршрут. Никто из участников на протяжении двухнедельного приключения не вздохнул свободно. Положение в лидирующей тройке менялось как в калейдоскопе. Интрига сохранялась вплоть до последнего этапа. Если это и безумство, то прекрасное!
"Для нас "Дакар-2018" стал невероятно сложным испытанием, – сказал лидер команды Toyota Gazoo Racing Нассер Аль-Аттия на финишном бивуаке в Кордобе. – И да, конечно, мы были бы более довольны первым местом. С другой стороны, сразу два автомобиля нашей команды попали на подиум и мы с полным правом можем гордиться этим выдающимся достижением!
Toyota также может записать себе в актив победу в зачете серийных внедорожников (класс Production или Т2), а также высокий процент автомобилей марки среди финишировавших. Из 43 добравшихся до Кордобы экипажей 18 выступали на пикапах и внедорожниках Toyota. При этом в топ-10 и вовсе попали сразу пять экипажей Toyota!
Rally Dakar 2018 is done!! Amazing work by the whole team! 🔝👌Congratulations to @nasser_racing with @math.baumel for 2nd place; and @therealginiel with @dirkvz for 3rd!! 💥🏆😎🔥😂💪🔝👍😉👊😜 #Dakar2018 @dakarrally #overdriveracing #rallydakar #motorsport #toyota #hilux #rally #toyotahilux #crosscountryrally #dakar 📷 Photo by @mchphotocz
Среди других героев гонки отметим, конечно же, КАМАЗ Эдуарда Николаева, который в сложнейшей дуэли с аргентинцем Федерико Вильягрой на IVECO взял верх и выиграл третий для себя "Дакар". Наши искренние поздравления всей команде из Набережных Челнов!
Ну а тем гонщикам, которые не смогли в этот раз добраться до финиша, включая фаворита зачета квадроциклов Сергея Карякина, а также калининградцев Сергея и Ивана Шихотаровых, выступавших на пикапах Toyota Hilux, хочется пожелать удачи в следующий раз. Ведь "Дакар" как первая любовь – каждого, кто испытал ее единожды, она уже не отпускает никогда.
Автомобили
1. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:26.29
2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 0.40
3. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 0.41
4. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 – 0.43
5. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 2.06
6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2.11
7. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 2.13
8. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 2.25
9. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 3.19
10. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 3.37
Итоговый результат:
1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 49:16.18
2. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – отставание 43.40
3. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:16.41
4. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 1:25.29
5. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:45.24
6. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 4:20.58
7. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 7:20.49
8. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 7:41.28
9. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 9:08.10
10. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 – 5:18.46
...25. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 31:04.40
Мотоциклы
1. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – 1:26.41
2. Тоби Прайс (Австралия), KTM – отставание 0.54
3. Антуан Мео (Франция) KTM – 2.49
4. Даниэль Каррерас (Испания) KTM – 3.25
5. Джонни Обер (Франция) Gas Gas – 4.19
Итоговый результат:
1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 43:06.01
2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 16.53
3. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 23.01
4. Антуан Мео (Франция) KTM – 47.28
5. Херард Гуэль (Испания) KTM – 1:01.04
Квадроциклы
1. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 1:43.25
2. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – отставание 1.36
3. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 1.43
4. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 3.02
2. Орасио Джулиано (Аргентина) Yamaha – 3.57
Итоговый результат:
1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 53:47.04
2. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – отставание 1:38.52
3. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 2:08.14
4. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – 4:30.00
5. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha – 4.38.53
Грузовики
1. Тон ван Генугтен (Голландия) Iveco – 1:39.47
2. Мартин Мацик (Чехия) LIAZ – отставание 0.11
3. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 3.35
4. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 4.17
5. Герт Хузинк (Голландия) Renault – 4.55
6. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – 5.46
Итоговое положение:
1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 54:57.37
2. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – отставание 3:57.17
3. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 5:22.34
4. Артур Ардавичюс (Казахстан) Iveco – 6:38.22
5. Мартин Мацик (Чехия) LIAZ – 7:58.45
...10. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 10:03.47