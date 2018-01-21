"Это было прекрасное безумие!"

Самый сложный "Дакар" нового тысячелетия вчера финишировал в аргентинской Кордобе.

Прошедший ралли-рейд навсегда останется в памяти как героически преодолевших всю дистанцию, так и тех кто вынужден был отступить.

Карлос Сайнс.

"Многие называли нынешний "Дакар" сумасшествием в плане трудности дистанции. Прошедшая гонка стала одна из самых сложных на моей памяти!" – признался победитель зачета автомобилей Карлос Сайнс.

Действительно, организаторы нынешнего ралли-рейда во главе с Марком Комой, пятикратным победителем "Дакара" в классе мотоциклов, проложили действительно тяжелейший маршрут. Никто из участников на протяжении двухнедельного приключения не вздохнул свободно. Положение в лидирующей тройке менялось как в калейдоскопе. Интрига сохранялась вплоть до последнего этапа. Если это и безумство, то прекрасное!

Экипаж #301 Нассер Аль-Аттия и Мэттью Бомеля (Toyota Gazoo Racing).

"Для нас "Дакар-2018" стал невероятно сложным испытанием, – сказал лидер команды Toyota Gazoo Racing Нассер Аль-Аттия на финишном бивуаке в Кордобе. – И да, конечно, мы были бы более довольны первым местом. С другой стороны, сразу два автомобиля нашей команды попали на подиум и мы с полным правом можем гордиться этим выдающимся достижением!

Экипаж #337 Акиры Миуры и Лорена Лихтлойтера.

Toyota также может записать себе в актив победу в зачете серийных внедорожников (класс Production или Т2), а также высокий процент автомобилей марки среди финишировавших. Из 43 добравшихся до Кордобы экипажей 18 выступали на пикапах и внедорожниках Toyota. При этом в топ-10 и вовсе попали сразу пять экипажей Toyota!

Среди других героев гонки отметим, конечно же, КАМАЗ Эдуарда Николаева, который в сложнейшей дуэли с аргентинцем Федерико Вильягрой на IVECO взял верх и выиграл третий для себя "Дакар". Наши искренние поздравления всей команде из Набережных Челнов!

Эдуард Николаев, Евгений Яковлев, Владимир Рыбаков.

Ну а тем гонщикам, которые не смогли в этот раз добраться до финиша, включая фаворита зачета квадроциклов Сергея Карякина, а также калининградцев Сергея и Ивана Шихотаровых, выступавших на пикапах Toyota Hilux, хочется пожелать удачи в следующий раз. Ведь "Дакар" как первая любовь – каждого, кто испытал ее единожды, она уже не отпускает никогда.

Автомобили

1. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:26.29

2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 0.40

3. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 0.41

4. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 – 0.43

5. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 2.06

6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2.11

7. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 2.13

8. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 2.25

9. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 3.19

10. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 3.37

Итоговый результат:

1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 49:16.18

2. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – отставание 43.40

3. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:16.41

4. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 1:25.29

5. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:45.24

6. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 4:20.58

7. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 7:20.49

8. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 7:41.28

9. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 9:08.10

10. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 – 5:18.46

...25. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 31:04.40

Мотоциклы

1. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – 1:26.41

2. Тоби Прайс (Австралия), KTM – отставание 0.54

3. Антуан Мео (Франция) KTM – 2.49

4. Даниэль Каррерас (Испания) KTM – 3.25

5. Джонни Обер (Франция) Gas Gas – 4.19

Итоговый результат:

1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 43:06.01

2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 16.53

3. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 23.01

4. Антуан Мео (Франция) KTM – 47.28

5. Херард Гуэль (Испания) KTM – 1:01.04

Квадроциклы

1. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 1:43.25

2. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – отставание 1.36

3. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 1.43

4. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 3.02

2. Орасио Джулиано (Аргентина) Yamaha – 3.57

Итоговый результат:

1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 53:47.04

2. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – отставание 1:38.52

3. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 2:08.14

4. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – 4:30.00

5. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha – 4.38.53

Грузовики

1. Тон ван Генугтен (Голландия) Iveco – 1:39.47

2. Мартин Мацик (Чехия) LIAZ – отставание 0.11

3. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 3.35

4. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 4.17

5. Герт Хузинк (Голландия) Renault – 4.55

6. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – 5.46

Итоговое положение:

1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 54:57.37

2. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – отставание 3:57.17

3. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 5:22.34

4. Артур Ардавичюс (Казахстан) Iveco – 6:38.22

5. Мартин Мацик (Чехия) LIAZ – 7:58.45

...10. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 10:03.47