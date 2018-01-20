Это была славная охота!

Феноменальная развязка феноменального "Дакара".

Столь драматичный финал такого захватывающего действа сделал бы честь и лучшим сценаристам Голливуда. "Дакар-2018" стал настоящим боевиком про крутых парней, в котором судьба главных героев висела на волоске до самого конца, а умопомрачительный сюжет временами заставлял зрителей хватать валидол.

Взять, к примеру, зачет грузовиков. Предпоследний день ралли-рейда. Титанический более чем 900-километровый этап Сан-Хуан – Кордоба. Двух лидеров – КАМАЗ Эдуарда Николаева и IVECO Федерико Вильягры – разделяет всего одна секунда!

КАМАЗ Эдуарда Николаева.

Кто возьмет верх? Россиянин, сражающийся уже за третий титул победителя "Дакара" или аргентинец, на стороне которого доскональное знание местных дорог и направлений?

Вильягра сразу бросается в атаку и уже на первом пункте контроля времени опережает Николаева больше чем на минуту. Казалось, аргентинца не остановить, как вдруг коробка передач на его IVECO стала умирать. Закончив первую часть спецучастка на скорости 40 км/ч и проигрывая лидеру уже больше часа, аргентинский экипаж вынужден был выбросить белый флаг. Теперь от третьей победы Николаева отделяет лишь короткий – всего 120 км – спецучасток в Кордобе. Ура!

Не менее драматично складывалась борьба и в зачете автомобилей. Как и предсказывал руководитель команды Toyota Gazoo Racing SA Глин Холл накануне старта, 13-й этап смог изменить если не все, то многое.

Экипаж #300 Стефана Петеранселя.

Уже почти в самом начале спецучастка занимавший второе место в общем зачете Стефан Петерансель врезался в дерево, повредив усилитель рулевого управления своего Peugeot 3008 DKR. Француз потерял на этом около часа, сразу откатившись на пятую позицию. Неудачей рекордсмена "Дакара" по числу побед в общем зачете сполна воспользовался Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux. Катарец выиграл уже четвертый этап нынешнего ралли-рейда и вышел на общее второе место.

Экипаж #301 Нассер Аль-Аттия и Мэттью Бомеля (Toyota Gazoo Racing).

"Это был очень сложный и очень длинный день. Попасть в аварию при таком количестве деревьев проще простого, но что поделаешь– это "Дакар", – на финише этапа катарец выглядел одновременно усталым и довольным. – Завтра еще один этап, и мы постараемся сохранить за собой вторую строчку!"

Впереди всех героев гонки, выживших к финальным титрам, ждет короткий доп в окрестностях Кордобы. Самые удачливые затем смогут принять традиционный душ из шампанского, который, впрочем, заслужили все участники "Дакара-2018" без исключения.

Экипаж #309 Бернарда тен Бринке и Мишеля Перена.

В целом блестящее выступление Toyota Gazoo Racing немного подпортил неожиданный сход экипажа Бернарда тен Бринке, из-за небольших проблем с техникой на трассе в 60 км от финиша 13-го этапа...

Экипаж #337 Акиры Миуры и Лорена Лихтлойтера.

Toyota Land Cruiser 200 Акиро Миуры приближается к долгожданному финишу в Кордобе на отличном 24-м месте в абсолюте и 1-м в классе Production.

Дакар-2018. 13-й этап. Сан-Хуан – Кордоба

Автомобили

1. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 5:02.22

2. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 – отставание 11.16

3. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 13.06

4. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 15.07

5. Микко Хирвонен/Андреас Шульц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 – 19.24

6. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 19.37

7. Борис Гарафулич/Фелипе Пальмейру (Чили/Португалия) Mini ALL4 Racing T1 – 22.41

8. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 27.36

9. Вайдотас Зала/Саулиус Юргеленас (Литва) Toyota Hilux T1 – 29.57

10. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 34.36

Положение после тринадцати этапов:

1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 47:46.30

2. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – отставание 46.18

3. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:20.00

4. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – 1:28.08

5. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:46.32

6. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 4:20.40

7. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 7:21.55

8. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 7:42.41

9. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 9:04.04

10. Лусио Альварес/Роберт Хауи (Аргентина/ЮАР) Toyota Hilux T1 – 9:21.22

...24. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 30:44.42

Мотоциклы

1. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 4:48.33

2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 2.03

3. Антуан Мео (Франция) KTM – 2.44

4. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 11.32

5. Хуан Педреро Гарсия (Испания) Sherco TVS – 15.12

Положение после тринадцати этапов:

1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 41:33.42

2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 22.31

3. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 27.45

4. Антуан Мео (Франция) KTM – 50.17

5. Херард Гуэль (Испания) KTM – 1:01.19

Квадроциклы

1. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 5:55.16

2. Нельсон Галеано (Парагвай) Yamaha – отставание 3.18

3. Игнасио Казале (Чили), Yamaha – 4.03

4. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – 7.06

5. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – 7.07

Положение после тринадцати этапов:

1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 52:03.39

2. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – отставание 1:37.16

3. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 2:05.12

4. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – 4:25.26

5. Алексис Эрнандес (Перу) Yamaha – 4.34.37

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 5:59.02

2. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – отставание 0.50

3. Мартин Коломы (Чехия) Tatra – 6.06

4. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 27.45

5. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 32.54

Положение после тринадцати этапов:

1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 53:13.33

2. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – отставание 3:53.59

3. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 5:21.05

4. Артур Ардавичюс (Казахстан) Iveco – 6:36.37

5. Терухито Сугавара (Япония) Hino – 7:59.48

...8. Дмитрий Сотников (Россия) KAMAZ – 10:04.29